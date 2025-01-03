Автор: Заррина Салимова, Берн, 03.01.2025.
Как традиционно отмечается Эпифания в разных регионах Швейцарии?|
Comment l’Épiphanie est-elle traditionnellement célébrée dans les différentes régions de Suisse?
Зимние праздники традиционно длятся в Швейцарии примерно полторы недели. С 25 декабря по 6 января жизнь в стране замирает: никакие важные вопросы в это время решать не принято, рабочие сообщения и электронные письма остаются без ответа, многие рестораны, магазины и музеи закрыты на каникулы. Возвращение к нормальному ритму ожидается только в понедельник, после Эпифании. Что же именно отмечается в этот день?
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