Пирог, корона и волхвы |Gâteau, couronne et rois mages

Зимние праздники традиционно длятся в Швейцарии примерно полторы недели. С 25 декабря по 6 января жизнь в стране замирает: никакие важные вопросы в это время решать не принято, рабочие сообщения и электронные письма остаются без ответа, многие рестораны, магазины и музеи закрыты на каникулы. Возвращение к нормальному ритму ожидается только в понедельник, после Эпифании. Что же именно отмечается в этот день?