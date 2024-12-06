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пятница, 6 декабря 2024 года   

Святой Николай в серебре |Saint-Nicolas en argent

Автор: , Берн-Фрибург, .

Фото: Swissmint

Швейцарский монетный двор выпустил новую серебряную монету, посвященную празднику Святого Николая, который отмечается сегодня, 6 декабря.

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Swissmint a lancé une nouvelle pièce en argent consacrée à la fête de la Saint-Nicolas, célébrée aujourd’hui, le 6 décembre.

Адвент в Швейцарии немыслим без празднования дня Святого Николая, имеющего особое значение для Фрибурга. Каждый год, 6 декабря, в честь покровителя кафедрального собора города на мощеных улочках разыгрывается настоящее театральное представление – с шествиями, музыкой и свечами.

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