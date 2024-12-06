Святой Николай в серебре |Saint-Nicolas en argent

Адвент в Швейцарии немыслим без празднования дня Святого Николая, имеющего особое значение для Фрибурга. Каждый год, 6 декабря, в честь покровителя кафедрального собора города на мощеных улочках разыгрывается настоящее театральное представление – с шествиями, музыкой и свечами.