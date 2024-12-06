Автор: Заррина Салимова, Берн-Фрибург, 06.12.2024.
Швейцарский монетный двор выпустил новую серебряную монету, посвященную празднику Святого Николая, который отмечается сегодня, 6 декабря.|
Swissmint a lancé une nouvelle pièce en argent consacrée à la fête de la Saint-Nicolas, célébrée aujourd’hui, le 6 décembre.
Адвент в Швейцарии немыслим без празднования дня Святого Николая, имеющего особое значение для Фрибурга. Каждый год, 6 декабря, в честь покровителя кафедрального собора города на мощеных улочках разыгрывается настоящее театральное представление – с шествиями, музыкой и свечами.
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