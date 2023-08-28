MFO-Park – один из четырех парков, созданных в рамках проекта возрождения и реконструкции бывшей индустриальной зоны завода Maschinenfabrik Oerlikon, проработавшего более 100 лет, отсюда и название MFO. Он был спроектирован известным базельским архитектурным бюро Burckhardt & Partners, ландшафтными архитекторами Raderschallpartner и инженерами-конструкторами Basler & Hofmann AG.

Архитекторы называют проект «Parkhaus» (дом-парк), и это – игра слов, ведь так же по-немецки называются многоместные парковки. В конкурсном проекте было предложено воспроизвести объём существующих конструкций старого индустриального здания и использовать его трёхмерный каркас для пространства парка.

«Парк-Хаус» представляет собой стальную двухслойную пространственную конструкцию типа фермы или строительных лесов длиной 100 м, шириной 35 м и высотой 17 м. Фактически, МФО парк — это огромная прямоугольная оранжерея без остекления. Она покрыта решеткой-перголой и увита вьющимися растениями, в результате чего пространство наполняется постоянно меняющимися светом, тенью и запахами. В пространстве между двойными стенами натянуты металлические тросы (для вьющихся растений) и расположены лестницы, ведущие на балконы, террасы и площадки на разных уровнях (со скамейками и лежаками для отдыха), и далее – на террасу на крыше, откуда открывается вид на Эрликон и Цюрих. В парке есть небольшой резервуар, в котором растут ирисы, он расположен в углублении, пол которого выложен из переработанного стекла.

Обилие глициний, виноградных лоз и партеноциссуса, более известного под названием девичий виноград, является ключевым архитектурным элементом. Аромат этих вьющихся растений наполняет пространство коридоров, лоджий и балконов. Излишки воды от их орошения стекают в подземный накопительный канал и могут быть повторно использованы для полива растений в засушливые периоды.

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Парк особенно впечатляет тем, как он меняется в разные сезоны: зимой становится прозрачным, «показывая» тёмные опорные конструкции здания и стволы вьющихся растений, а летом и весной все это исчезает под цветущей зеленью. Осенью парк светится жёлтым, красным и оранжевым цветами вьюна.

В МФО-парке иногда проводятся спортивные мероприятия, устраиваются кинопоказы, концерты и даже театральные постановки: все они преображаются на фоне живой зелёной стены кубического парка.

Открытый в 2002 году, этот проект получил множество международных архитектурных и ландшафтных наград, в том числе титул «Самого инновационного современного парка/сада» от Европейской ассоциации садового наследия.

Мне очень нравится огромный «зелёный зал» парка MFO своей мощной инновационной концепцией, простотой замысла и красотой исполнения. Но на мой взгляд, этот уникальный проект был бы ещё интереснее, если бы архитекторы не воспроизводили объёмы старого завода из новых стальных конструкций на месте снесённых старых, а использовали бы существующие конструкции Maschinenfabrik Oerlikon для создания своего парка.