Автор: Леонид Слонимский, Цюрих, 28.08.2023.
В сегодняшней заметке из цикла «Архитектура Швейцарии» речь пойдёт об MFO парке на северной окраине Цюриха, в Эрликоне – объекте уникальной типологии, который совмещает в себе индустриальную и ландшафтно-парковую архитектуру.|
Le nouveau essaye dans la série « L’architecture suisse » est consacré au MFO-Park à l’Oerlikon, au nord de Zurich.
MFO-Park – один из четырех парков, созданных в рамках проекта возрождения и реконструкции бывшей индустриальной зоны завода Maschinenfabrik Oerlikon, проработавшего более 100 лет, отсюда и название MFO. Он был спроектирован известным базельским архитектурным бюро Burckhardt & Partners, ландшафтными архитекторами Raderschallpartner и инженерами-конструкторами Basler & Hofmann AG.
Архитекторы называют проект «Parkhaus» (дом-парк), и это – игра слов, ведь так же по-немецки называются многоместные парковки. В конкурсном проекте было предложено воспроизвести объём существующих конструкций старого индустриального здания и использовать его трёхмерный каркас для пространства парка.
«Парк-Хаус» представляет собой стальную двухслойную пространственную конструкцию типа фермы или строительных лесов длиной 100 м, шириной 35 м и высотой 17 м. Фактически, МФО парк — это огромная прямоугольная оранжерея без остекления. Она покрыта решеткой-перголой и увита вьющимися растениями, в результате чего пространство наполняется постоянно меняющимися светом, тенью и запахами. В пространстве между двойными стенами натянуты металлические тросы (для вьющихся растений) и расположены лестницы, ведущие на балконы, террасы и площадки на разных уровнях (со скамейками и лежаками для отдыха), и далее – на террасу на крыше, откуда открывается вид на Эрликон и Цюрих. В парке есть небольшой резервуар, в котором растут ирисы, он расположен в углублении, пол которого выложен из переработанного стекла.
Обилие глициний, виноградных лоз и партеноциссуса, более известного под названием девичий виноград, является ключевым архитектурным элементом. Аромат этих вьющихся растений наполняет пространство коридоров, лоджий и балконов. Излишки воды от их орошения стекают в подземный накопительный канал и могут быть повторно использованы для полива растений в засушливые периоды.
ВСТАВИТЬ ФОТО 6
Парк особенно впечатляет тем, как он меняется в разные сезоны: зимой становится прозрачным, «показывая» тёмные опорные конструкции здания и стволы вьющихся растений, а летом и весной все это исчезает под цветущей зеленью. Осенью парк светится жёлтым, красным и оранжевым цветами вьюна.
В МФО-парке иногда проводятся спортивные мероприятия, устраиваются кинопоказы, концерты и даже театральные постановки: все они преображаются на фоне живой зелёной стены кубического парка.
Открытый в 2002 году, этот проект получил множество международных архитектурных и ландшафтных наград, в том числе титул «Самого инновационного современного парка/сада» от Европейской ассоциации садового наследия.
Мне очень нравится огромный «зелёный зал» парка MFO своей мощной инновационной концепцией, простотой замысла и красотой исполнения. Но на мой взгляд, этот уникальный проект был бы ещё интереснее, если бы архитекторы не воспроизводили объёмы старого завода из новых стальных конструкций на месте снесённых старых, а использовали бы существующие конструкции Maschinenfabrik Oerlikon для создания своего парка.
Электромобиль – не роскошь, а политический вопросШвейцарский авторынок реагирует на грядущее введение налога на импорт считающихся наиболее «чистыми» автомашин.
«Даже в самом суровом сердце есть доброта»Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит роман известной российской писательницы Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд», выпущенный издательством Noir sur Blanc в переводе на французский Мод Мабийяр. Незадолго до этого события мы побеседовали с автором по Скайпу.
Старейшие гостиницы Женевы. 1История гостиниц Женевы уходит корнями во времена римского присутствия в этих местах. При раскопках в некоторых районах найдены доказательства того, что в городе имелись таверны, где могли поесть легионеры.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Добавить комментарий