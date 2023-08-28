Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 29 августа 2023 года   

Парк в кубе |Un parc en cube

Автор: , Цюрих, .

Photo © L. Slonimsky

В сегодняшней заметке из цикла «Архитектура Швейцарии» речь пойдёт об MFO парке на северной окраине Цюриха, в Эрликоне – объекте уникальной типологии, который совмещает в себе индустриальную и ландшафтно-парковую архитектуру.

|

Le nouveau essaye dans la série « L’architecture suisse » est consacré au MFO-Park à l’Oerlikon, au nord de Zurich.

MFO-Park – один из четырех парков, созданных в рамках проекта возрождения и реконструкции бывшей индустриальной зоны завода Maschinenfabrik Oerlikon, проработавшего более 100 лет, отсюда и название MFO. Он был спроектирован известным базельским архитектурным бюро Burckhardt & Partners, ландшафтными архитекторами Raderschallpartner и инженерами-конструкторами Basler & Hofmann AG.

Архитекторы называют проект «Parkhaus» (дом-парк), и это – игра слов, ведь так же по-немецки называются многоместные парковки. В конкурсном проекте было предложено воспроизвести объём существующих конструкций старого индустриального здания и использовать его трёхмерный каркас для пространства парка.

«Парк-Хаус» представляет собой стальную двухслойную пространственную конструкцию типа фермы или строительных лесов длиной 100 м, шириной 35 м и высотой 17 м. Фактически, МФО парк — это огромная прямоугольная оранжерея без остекления. Она покрыта решеткой-перголой и увита вьющимися растениями, в результате чего пространство наполняется постоянно меняющимися светом, тенью и запахами. В пространстве между двойными стенами натянуты металлические тросы (для вьющихся растений) и расположены лестницы, ведущие на балконы, террасы и площадки на разных уровнях (со скамейками и лежаками для отдыха), и далее – на террасу на крыше, откуда открывается вид на Эрликон и Цюрих. В парке есть небольшой резервуар, в котором растут ирисы, он расположен в углублении, пол которого выложен из переработанного стекла.

Обилие глициний, виноградных лоз и партеноциссуса, более известного под названием девичий виноград, является ключевым архитектурным элементом. Аромат этих вьющихся растений наполняет пространство коридоров, лоджий и балконов. Излишки воды от их орошения стекают в подземный накопительный канал и могут быть повторно использованы для полива растений в засушливые периоды.

 

ВСТАВИТЬ ФОТО 6

 

Парк особенно впечатляет тем, как он меняется в разные сезоны: зимой становится прозрачным, «показывая» тёмные опорные конструкции здания и стволы вьющихся растений, а летом и весной все это исчезает под цветущей зеленью. Осенью парк светится жёлтым, красным и оранжевым цветами вьюна.

В МФО-парке иногда проводятся спортивные мероприятия, устраиваются кинопоказы, концерты и даже театральные постановки: все они преображаются на фоне живой зелёной стены кубического парка.

Открытый в 2002 году, этот проект получил множество международных архитектурных и ландшафтных наград, в том числе титул «Самого инновационного современного парка/сада» от Европейской ассоциации садового наследия.

Мне очень нравится огромный «зелёный зал» парка MFO своей мощной инновационной концепцией, простотой замысла и красотой исполнения. Но на мой взгляд, этот уникальный проект был бы ещё интереснее, если бы архитекторы не воспроизводили объёмы старого завода из новых стальных конструкций на месте снесённых старых, а использовали бы существующие конструкции Maschinenfabrik Oerlikon для создания своего парка.

 

 

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 107.98

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Встреча с Гузель Яхиной | Rencontre avec Gouzel Iakhina
вторник, 5 сентября 2023 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Электромобиль – не роскошь, а политический вопрос

 Швейцарский авторынок реагирует на грядущее введение налога на импорт считающихся наиболее «чистыми» автомашин.

Всего просмотров: 740

«Даже в самом суровом сердце есть доброта»

 Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит роман известной российской писательницы Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд», выпущенный издательством Noir sur Blanc в переводе на французский Мод Мабийяр. Незадолго до этого события мы побеседовали с автором по Скайпу.

Всего просмотров: 721

Старейшие гостиницы Женевы. 1

 История гостиниц Женевы уходит корнями во времена римского присутствия в этих местах. При раскопках в некоторых районах найдены доказательства того, что в городе имелись таверны, где могли поесть легионеры.

Всего просмотров: 645
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?

 Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.

Всего просмотров: 3,052

Кто он, швейцарский банкир?

 Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».

Всего просмотров: 1,273

Швейцария поможет Украине восстанавливать школы

Благодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.

Всего просмотров: 1,518
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top