Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 16.12.2024.
Согласно опросу, проведенному банком Raiffeisen, многие люди не задумываются о вопросах наследования, пока не становится поздно, порой слишком поздно.|
D’après un sondage réalisé par Raiffeisen, de nombreuses personnes ne se soucient que tardivement des questions d’héritage. Des fois trop tardivement.
Согласитесь, ждать смерти своих близких с целью получения наследства не есть хорошо. А признаваться в подобном – ну совсем никак. С другой стороны, это тоже жизнь, и, по-хорошему, дяди и тети самых честных правил, не говоря уже о родителях должны сами позаботиться о том, чтобы созданное и накопленное ими перешло в руки их наследников без ненужных юридических затруднений и негативных эмоций: подобные щекотливые вопросы лучше решать по эту сторону Стикса. Но так рассуждают не все.
Le deuil de Fédora, version genevoiseLe texte du conte en vers de Korneï Tchoukovski, mémorisé depuis l'enfance, n'a cessé de me revenir à l'esprit pendant que j’écoutais l'opéra Fedora d'Umberto Giordano au Grand Théâtre de Genève. Là aussi, il y a la fuite, la persécution, l’irresponsabilité de l’héroïne principale et de son repentir. Mais sans le final dramatique.
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