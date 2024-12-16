Наследство – запретная тема? |L’héritage, un sujet tabou ?

Согласитесь, ждать смерти своих близких с целью получения наследства не есть хорошо. А признаваться в подобном – ну совсем никак. С другой стороны, это тоже жизнь, и, по-хорошему, дяди и тети самых честных правил, не говоря уже о родителях должны сами позаботиться о том, чтобы созданное и накопленное ими перешло в руки их наследников без ненужных юридических затруднений и негативных эмоций: подобные щекотливые вопросы лучше решать по эту сторону Стикса. Но так рассуждают не все.