Событие

ДМИТРИЙ ПЕТРОВ: «Родительский день» на войне в Украине

(DR)

Дмитрий Павлович ПЕТРОВ — писатель, публицист, лектор, исследователь пропаганды. Автор книг биографического характера: «Соло на судьбе с оркестром» (2022), о жизни и творчестве писателей-шестидесятников, изгнанников Третьей волны эмиграции; «Рыжий принц Америки» (2013), о Джоне Кеннеди; «Аксенов» в серии ЖЗЛ (2012) и др. Автор четырех из двенадцати томов мемориальной серии «История глазами “Крокодила”. ХХ век». В 2024 году вышла его автобиографическая повесть «Родительский день» — о пропавшем без вести сыне, добровольце в Украине.

«Это книга о войне, семье и любви. Вечной. Ведь любимый никогда не придет. Но навсегда с тобой.

Это пронзительный портрет жизни в дни войны. События сплетены с диалогами, воспоминаниями и раздумьями. На фоне воюющего, но живого Города, герой пытается понять и сохранить связь с отцом в гуще страшных событий. Через их беседы, внутренние монологи и встречи с людьми автор раскрывает конфликт мировоззрений, тему долга, личной ответственности, боли и любви.

Гибель за идею и убеждения предстает реальностью наших дней. Это история семьи и прямой взгляд на войну, ее рутинность и жестокость. Синтез точности, лиризма и философских раздумий превращает “Родительский день” в текст, трогающий глубокие струны души, и побуждающий жить тогда, когда нет уже сил».

Встреча состоится в понедельник 5 мая в 20:00 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, boulevard des Philosophes).

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.19
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 102.13
Погода
Афиша
Россо
Кароль Рама. Без названия, 1950 г.
© Marco Borggreve

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Пошлины Трампа и Швейцария: после первого шока 

С 9 апреля швейцарский экспорт в Соединенные Штаты будет облагаться таможенными пошлинами в размере 31%. Это более высокая ставка, чем в Европейском союзе, где пошлины составляют 20%. Деловые круги призывают к переговорам.

Всего просмотров: 1835
Бедность, пенсии и средний класс

Сколько людей в Швейцарии испытывают финансовые трудности? Какой доход нужно иметь, чтобы относиться к среднему классу? И что нужно учитывать тем, кто готовится к выходу на пенсию?

Всего просмотров: 1471
Сейчас читают
Zalando будет наказывать за частые возвраты

Крупнейший швейцарский онлайн-магазин одежды будет блокировать аккаунты клиентов, которые злоупотребляют возможностью бесплатно вернуть не подошедшие вещи.

Всего просмотров: 453
Александра Архипова о политическом доносительстве

31 марта бывшая сотрудница Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) рассказала в Женевском университете об особенностях этого явления в современной России.

Всего просмотров: 726
Открытие Muséum откладывается
Museum

Ремонт Женевского музея естественной истории оказался более масштабным и сложным, чем изначально планировалось.

Всего просмотров: 331