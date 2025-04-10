ДМИТРИЙ ПЕТРОВ: «Родительский день» на войне в Украине

Дмитрий Павлович ПЕТРОВ — писатель, публицист, лектор, исследователь пропаганды. Автор книг биографического характера: «Соло на судьбе с оркестром» (2022), о жизни и творчестве писателей-шестидесятников, изгнанников Третьей волны эмиграции; «Рыжий принц Америки» (2013), о Джоне Кеннеди; «Аксенов» в серии ЖЗЛ (2012) и др. Автор четырех из двенадцати томов мемориальной серии «История глазами “Крокодила”. ХХ век». В 2024 году вышла его автобиографическая повесть «Родительский день» — о пропавшем без вести сыне, добровольце в Украине.

«Это книга о войне, семье и любви. Вечной. Ведь любимый никогда не придет. Но навсегда с тобой.

Это пронзительный портрет жизни в дни войны. События сплетены с диалогами, воспоминаниями и раздумьями. На фоне воюющего, но живого Города, герой пытается понять и сохранить связь с отцом в гуще страшных событий. Через их беседы, внутренние монологи и встречи с людьми автор раскрывает конфликт мировоззрений, тему долга, личной ответственности, боли и любви.

Гибель за идею и убеждения предстает реальностью наших дней. Это история семьи и прямой взгляд на войну, ее рутинность и жестокость. Синтез точности, лиризма и философских раздумий превращает “Родительский день” в текст, трогающий глубокие струны души, и побуждающий жить тогда, когда нет уже сил».

Встреча состоится в понедельник 5 мая в 20:00 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, boulevard des Philosophes).