Лучшие и худшие отели Швейцарии |Les meilleurs et les pires hôtels de Suisse

Опытные путешественники знают, что успех отдыха во многом зависит от отеля: неудачный выбор может испортить любые каникулы, тогда как качественная гостиница сделает даже очень короткую поездку незабываемой. В разгар осенних каникул издания медиахолдинга Tamedia проделали гигантский труд, изучив в Google Maps 1,04 млн комментариев о 3135 швейцарских отелях с рейтингом от одной до пяти звезд. Для обеспечения достоверности проведенного анализа были использованы дополнительные данные от агентства TrustYou, которое собирает и оценивает отзывы клиентов различных порталов по всему миру. Полученные данные показывают, в каких регионах страны расположены лучшие и худшие отели.