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среда, 11 октября 2023 года   

Лучшие и худшие отели Швейцарии |Les meilleurs et les pires hôtels de Suisse

Автор: , Берн, .

Elite Alpine Lodge в Саас-Фе имеет Google-рейтинг 5 звезд! Фото: Elite Alpine Lodge

Швейцарские журналисты проанализировали более миллиона отзывов в Google и выяснили, в каких регионах страны находятся гостиницы с самыми высокими и самыми низкими рейтингами.

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Des journalistes suisses ont analysé plus d’un million d’évaluations Google et ont identifié dans quelles régions du pays se trouvent les hôtels les mieux notés et ceux qui sont les moins bien notés.

Опытные путешественники знают, что успех отдыха во многом зависит от отеля: неудачный выбор может испортить любые каникулы, тогда как качественная гостиница сделает даже очень короткую поездку незабываемой. В разгар осенних каникул издания медиахолдинга Tamedia проделали гигантский труд, изучив в Google Maps 1,04 млн комментариев о 3135 швейцарских отелях с рейтингом от одной до пяти звезд. Для обеспечения достоверности проведенного анализа были использованы дополнительные данные от агентства TrustYou, которое собирает и оценивает отзывы клиентов различных порталов по всему миру. Полученные данные показывают, в каких регионах страны расположены лучшие и худшие отели.

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