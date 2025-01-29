Автор: Заррина Салимова, Берн, 29.01.2025.
Свет на этот вопрос проливают два недавно опубликованных в Швейцарии исследования.|
Deux études récemment publiées en Suisse permettent de répondre à cette question.
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