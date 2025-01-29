Как швейцарцы выбирают себе пару? |Comment les Suisses choisissent-ils leurs partenaires?

Почти три четверти взрослого населения Швейцарии (73%) имеют партнера. Как же они его себе подбирают? На какие критерии они обращают внимание? На возраст, уровень образования, происхождение…