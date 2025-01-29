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среда, 29 января 2025 года   

Как швейцарцы выбирают себе пару? |Comment les Suisses choisissent-ils leurs partenaires?

Автор: , Берн, .

Фото: Daniel J. Schwarz, Unsplash

Свет на этот вопрос проливают два недавно опубликованных в Швейцарии исследования.

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Deux études récemment publiées en Suisse permettent de répondre à cette question.

Почти три четверти взрослого населения Швейцарии (73%) имеют партнера. Как же они его себе подбирают? На какие критерии они обращают внимание? На возраст, уровень образования, происхождение…

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