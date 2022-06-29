Хижина в стиле хай-тек |Une cabane high-tech

Читатели «Нашей Газеты» уже знают, что удивительным качеством архитектуры в Швейцарии является присутствие уникальных примеров современного инновационного зодчества не только в больших городах, но и в маленьких деревнях, в удалённых уголках страны, на горных вершинах, в полях и даже в лесных чащах.