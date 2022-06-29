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среда, 29 июня 2022 года   

Хижина в стиле хай-тек |Une cabane high-tech

Автор: Леонид Слонимский, Церматт, 29. 06. 2022.

Хижина Монте-Роза © ETH_Studio Monte Rosa/Tonatiuh Ambrosetti

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. 

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Voici la suite de la série « Les impressions architecturales » par Léonide Slonimsky.

Читатели «Нашей Газеты» уже знают, что удивительным качеством архитектуры в Швейцарии является присутствие уникальных примеров современного инновационного зодчества не только в больших городах, но и в маленьких деревнях, в удалённых уголках страны, на горных вершинах, в полях и даже в лесных чащах.

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среда, 31 августа 2022 года
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