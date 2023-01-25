Автор: Леонид Слонимский, Джорнико, 25. 01. 2023.
Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы отправляемся в кантон Тичино.|
Voici la suite de la série « Les impressions architecturales suisses » par Léonide Slonimsky. Le départ pour Tessin est imminent.
Бывали ли вы в кантоне Тичино, единственном в Швейцарии, где главный язык – итальянский? Если да, то заезжали ли в деревушку Джорнико, на отшибе которой стоит Конджунту? Это небольшое бетонное здание только с виду кажется простым: знатоки ставят его в один ряд с такими воздвигнутыми в горах шедеврами, как часовня святого Бенедикта по проекту Петера Цумтора или дом музыканта Валерио Ольджати и считают одним из лучших примеров классической швейцарской архитектуры конца 20 века. Его автор – Петер Меркли, один из самых уважаемых архитекторов Швейцарии,
Первый визит президента МККК в МосквуПобывав на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Мирьяна Сполярич отправилась в российскую столицу для «конфиденциального диалога».
Все в Цуг?Согласно проведенному газетой Tages Anzeiger сравнительному анализу, самый высокий подоходный налог платят жители кантона Невшатель, а самый низкий – кантона Цуг. Но для объективной картины нужно разобраться в деталях.
Гонка вооружений и швейцарский нейтралитетЗападные страны планируют усилить военную поддержку Украине, в связи с чем давление на нейтральную Швейцарию увеличивается.
Зимний туризм и изменение климатаОтсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
Добавить комментарий