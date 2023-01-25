Где найти ключ от музея? |Où trouver la clef du musée ?

Бывали ли вы в кантоне Тичино, единственном в Швейцарии, где главный язык – итальянский? Если да, то заезжали ли в деревушку Джорнико, на отшибе которой стоит Конджунту? Это небольшое бетонное здание только с виду кажется простым: знатоки ставят его в один ряд с такими воздвигнутыми в горах шедеврами, как часовня святого Бенедикта по проекту Петера Цумтора или дом музыканта Валерио Ольджати и считают одним из лучших примеров классической швейцарской архитектуры конца 20 века. Его автор – Петер Меркли, один из самых уважаемых архитекторов Швейцарии,