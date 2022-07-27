Автор: Заррина Салимова, Берн, 27. 07. 2022.
Скаутское движение набирает популярность среди швейцарских детей и подростков. Однако дети иностранцев гораздо реже становятся скаутами, упуская тем самым возможность интегрироваться и лучше узнать швейцарские традиции.|
Le scoutisme est de plus en plus populaire auprès des enfants et des jeunes suisses. Cependant, les enfants de migrants sont beaucoup moins nombreux à devenir scouts, manquant ainsi des occasions de s’intégrer et de mieux connaître les traditions suisses.
В прошлую субботу в поезде Берн-Люцерн нам довелось невольно подслушать любопытный разговор двух мальчишек лет десяти. Ребята, одетые в шорты и рубашки со множеством карманов, с повязанными вокруг шеи полосатыми платками, воодушевленно обсуждали, чем они будут заниматься в ближайшее время. Судя по всему, их ждала масса приключений: жизнь в палатке, разведение костров, песни, походы и «бесплатная еда». Мальчишки хвастались друг перед другом тем, кто знает больше «считалок» и «кричалок», а потом решили вспомнить слова какой-то известной швейцарской детской песенки. Их пение вызвало улыбки на лицах других пассажиров, и один пожилой швейцарец, посмотрев на свою супругу, многозначительно произнес загадочное слово «Pfadi». Она сразу все поняла и согласно закивала головой. А мы заинтересовались тем, что же такое «пфади»?
Оказалось, что этим немецким словом называют скаутское движение – крупнейшую молодежную организацию в Швейцарии, насчитывающую более 50 500 членов, объединяющую 22 кантональные ассоциации и более 550 секций и входящую во Всемирную организацию скаутского движения (WOSM) и Всемирную ассоциацию девушек-гидов и скаутов (WAGGGS). Как правило, скауты собираются по выходным, а раз в 14 лет они приезжают в национальный лагерь. Очередная скаутская встреча была первоначально запланирована на 2021 год, но ее проведение было отложено на год из-за пандемии. В итоге честь принимать скаутов этим летом досталась кантону Вале: до 6 августа 30 000 ребят со всей Швейцарии будут проводить время в крупнейшем в истории федеральном скаутском лагере, разбитом на территории заброшенного военного аэродрома Ульрихен между городами Мюнстер и Обергестельн. Как раз туда и направлялись наши случайные попутчики: выйдя из поезда, ребята вскинули на плечи рюкзаки и присоединились к ожидавшей их на платформе группе одинаково одетых мальчиков и девочек.
В течение двух недель дети будут жить в палатках. Для самых юных участников в возрасте от 7 до 11 лет длительность летнего курса составляет одну неделю. В программу входят изучение скаутских техник, прогулки, концерты, поиски сокровищ, изготовление поделок и спортивные развлечения. Одна или две машины скорой помощи, а также пожарная машина будут постоянно находиться в состоянии готовности. Для обеспечения безопасности молодых людей в лагере создан полицейский пост с не менее чем 40 сотрудниками. Продовольствие хранится в гигантском шатре площадью 3400 квадратных метров (половина футбольного поля), внутри которого находится частично охлаждаемый водой из близлежащей реки Рона холодильник размером с олимпийский бассейн. Общий бюджет мероприятия составляет около 25 млн франков, 50% из которых финансируется за счет взносов участников. Доходы от пожертвований и спонсорства составляют 25% бюджета. Остальная часть поступает от продажи товаров, напитков и еды на территории лагеря.
Число скаутов в Швейцарии сейчас больше, чем за последние несколько десятилетий. Летние приключения, жизнь на природе, романтика у костра – сейчас это снова очень популярно, но, в основном, среди швейцарцев. Как отмечает SRF, дети иностранцев редко становятся скаутами, возможно, потому что их родители не знают об этом движении и не представляют себе, что происходит в скаутском лагере. «Многие люди думают, что мы просто идем в лес, разжигаем костер и возвращаемся домой вонючими», - пояснила в комментарии SRF вожатая Сибилла Хотц. Большинство швейцарцев состоят в скаутских организациях, потому что их родители также были скаутами. Традиция передается из поколения в поколение, а иммигранты остаются в стороне – и это может быть упущенной возможностью, так как, благодаря скаутскому движению, социальная интеграция может произойти быстрее.
Первые скаутские группы были основаны в Швейцарии в 1910 году, а сама идея принадлежит британскому офицеру Роберту Баден-Пауэллу. В 1907 году он впервые организовал лагерь для мальчиков: бойскауты провели десять дней на южном английском острове Браунси. Поскольку они были выходцами из разных социальных слоев, то носили униформу, чтобы устранить различия в финансовом положении семей. Идея скаутинга распространилась с огромной скоростью, в том числе и среди девочек.
В скаутинге рады всем, независимо от происхождения, культуры и религии, поэтому если вы раздумываете над тем, чем бы занять ребенка в свободное время, то присмотритесь к ближайшей скаутской секции. Скаутинг дарит детям уникальный опыт: здесь не только приобретают практические навыки выживания на природе, но также заводят дружбу на всю жизнь и рано учатся брать ответственность за себя и других. Как говорят сами члены движения «пфади», тот, кто был скаутом однажды, остается им на всю жизнь.
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