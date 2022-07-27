В прошлую субботу в поезде Берн-Люцерн нам довелось невольно подслушать любопытный разговор двух мальчишек лет десяти. Ребята, одетые в шорты и рубашки со множеством карманов, с повязанными вокруг шеи полосатыми платками, воодушевленно обсуждали, чем они будут заниматься в ближайшее время. Судя по всему, их ждала масса приключений: жизнь в палатке, разведение костров, песни, походы и «бесплатная еда». Мальчишки хвастались друг перед другом тем, кто знает больше «считалок» и «кричалок», а потом решили вспомнить слова какой-то известной швейцарской детской песенки. Их пение вызвало улыбки на лицах других пассажиров, и один пожилой швейцарец, посмотрев на свою супругу, многозначительно произнес загадочное слово «Pfadi». Она сразу все поняла и согласно закивала головой. А мы заинтересовались тем, что же такое «пфади»?

Оказалось, что этим немецким словом называют скаутское движение – крупнейшую молодежную организацию в Швейцарии, насчитывающую более 50 500 членов, объединяющую 22 кантональные ассоциации и более 550 секций и входящую во Всемирную организацию скаутского движения (WOSM) и Всемирную ассоциацию девушек-гидов и скаутов (WAGGGS). Как правило, скауты собираются по выходным, а раз в 14 лет они приезжают в национальный лагерь. Очередная скаутская встреча была первоначально запланирована на 2021 год, но ее проведение было отложено на год из-за пандемии. В итоге честь принимать скаутов этим летом досталась кантону Вале: до 6 августа 30 000 ребят со всей Швейцарии будут проводить время в крупнейшем в истории федеральном скаутском лагере, разбитом на территории заброшенного военного аэродрома Ульрихен между городами Мюнстер и Обергестельн. Как раз туда и направлялись наши случайные попутчики: выйдя из поезда, ребята вскинули на плечи рюкзаки и присоединились к ожидавшей их на платформе группе одинаково одетых мальчиков и девочек.

В течение двух недель дети будут жить в палатках. Для самых юных участников в возрасте от 7 до 11 лет длительность летнего курса составляет одну неделю. В программу входят изучение скаутских техник, прогулки, концерты, поиски сокровищ, изготовление поделок и спортивные развлечения. Одна или две машины скорой помощи, а также пожарная машина будут постоянно находиться в состоянии готовности. Для обеспечения безопасности молодых людей в лагере создан полицейский пост с не менее чем 40 сотрудниками. Продовольствие хранится в гигантском шатре площадью 3400 квадратных метров (половина футбольного поля), внутри которого находится частично охлаждаемый водой из близлежащей реки Рона холодильник размером с олимпийский бассейн. Общий бюджет мероприятия составляет около 25 млн франков, 50% из которых финансируется за счет взносов участников. Доходы от пожертвований и спонсорства составляют 25% бюджета. Остальная часть поступает от продажи товаров, напитков и еды на территории лагеря.

Число скаутов в Швейцарии сейчас больше, чем за последние несколько десятилетий. Летние приключения, жизнь на природе, романтика у костра – сейчас это снова очень популярно, но, в основном, среди швейцарцев. Как отмечает SRF, дети иностранцев редко становятся скаутами, возможно, потому что их родители не знают об этом движении и не представляют себе, что происходит в скаутском лагере. «Многие люди думают, что мы просто идем в лес, разжигаем костер и возвращаемся домой вонючими», - пояснила в комментарии SRF вожатая Сибилла Хотц. Большинство швейцарцев состоят в скаутских организациях, потому что их родители также были скаутами. Традиция передается из поколения в поколение, а иммигранты остаются в стороне – и это может быть упущенной возможностью, так как, благодаря скаутскому движению, социальная интеграция может произойти быстрее.

Первые скаутские группы были основаны в Швейцарии в 1910 году, а сама идея принадлежит британскому офицеру Роберту Баден-Пауэллу. В 1907 году он впервые организовал лагерь для мальчиков: бойскауты провели десять дней на южном английском острове Браунси. Поскольку они были выходцами из разных социальных слоев, то носили униформу, чтобы устранить различия в финансовом положении семей. Идея скаутинга распространилась с огромной скоростью, в том числе и среди девочек.

Почти каждый член скаутского движения в Швейцарии имеет свое уникальное имя, которое выражает положительные качества и способности его обладателя. Когда два скаута встречаются, то они часто обращаются друг к другу по этому прозвищу, даже став взрослыми. Каждая скаутская группа имеет свои ритуалы для укрепления сплоченности, например, ребята могут носить одинаковую одежду или следовать общим принципам. Традиционно скауты носят треугольный шейный платок (каждая секция имеет собственную расцветку), скаутскую рубашку и сумку. Знаком принятия в группу считается «скаутское крещение», которое становится неожиданностью для тех, кого посвящают в скауты, и поэтому о ритуале вспоминают спустя годы. Традиционное скаутское приветствие выглядит следующим образом: ребята протягивают левую руку, при этом поднимая средние три пальца правой руки и накладывая большой палец на мизинец. В общем, это отчасти похоже на «пионерию», но без идеологической нагрузки.

В скаутинге рады всем, независимо от происхождения, культуры и религии, поэтому если вы раздумываете над тем, чем бы занять ребенка в свободное время, то присмотритесь к ближайшей скаутской секции. Скаутинг дарит детям уникальный опыт: здесь не только приобретают практические навыки выживания на природе, но также заводят дружбу на всю жизнь и рано учатся брать ответственность за себя и других. Как говорят сами члены движения «пфади», тот, кто был скаутом однажды, остается им на всю жизнь.