Автор: Заррина Салимова, Берн, 11.11.2024.
Швейцарский миллиардер, коллекционер произведений искусства и владелец цюрихского отеля The Dolder Grand был оштрафован за уклонение от уплаты импортных пошлин.|
Le milliardaire suisse, collectionneur d’art et propriétaire de l’hôtel zurichois The Dolder Grand a été condamné à une amende pour fraude à la TVA.
Урс Шварценбах, занимающий 160-е место в составляемом журналом Bilanz/Bilan рейтинге 300 самых богатых жителей Швейцарии, на протяжении более десяти лет был вовлечен в многочисленные судебные споры по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а точнее – ввозных пошлин.
Не живите с идиотами!3 ноября мы побывали на премьере оперы Альфреда Шнитке «Жизнь идиота» по одноименному рассказу Виктора Ерофеева в постановке Кирилла Серебренникова в Оперном театре Цюриха.
Ne vivez pas avec des idiots !Le 3 novembre, à l’opéra de Zurich, j’ai assisté à la première de Vivre avec un idiot (Leben mit einem Idioten), l'opéra d'Alfred Schnittke basé sur la nouvelle éponyme de Victor Erofeev, dans une mise en scène de Kirill Serebrennikov.
Марина Ромаш и ее «Варвара»Знаете, что больше всего любят сотрудники нашей редакции? Делиться с вами хорошими новостями! И сегодня – как раз такой случай: мы возвращаемся к напечатанному и рассказываем о новом проекте талантливого женевского дизайнера-ювелира.
Роль ТНК в жизни ШвейцарииAvenir Suisse опубликовала результаты независимого исследования, посвященного влиянию транснациональных компаний на экономический, социальный и политический климат в Конфедерации.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
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