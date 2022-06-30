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пятница, 1 июля 2022 года   

Беженкам из Украины запрещено работать проститутками|La prostitution est interdite aux réfugiées ukrainiennes

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 30. 06. 2022.

Кому не светят красные фонари? (DR)

Такое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.

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Les autorités zurichoises ont pris une telle décision en égard des dames ayant un statut S qui en ont fait la demande.

«Все работы хороши, выбирай на вкус», твердо знаем мы с детсадовского возраста. Видимо, в Швейцарии стихотворение Владимира Маяковского известно меньше. На вопрос «является ли проституция такой же работой, как любая другая власти Цюриха, например, ответили отрицательно, решив не принимать в расчет ни популярность этой профессии, ни ее древность. Свое решение они объяснили тем, что получили лишь несколько ходатайств от украинских беженок, намеревавшихся торговать своим телом, сообщили на-днях немецкоязычные швейцарские издания. «Статус S позволяет кантонам защитить его обладателей от возможной эксплуатации, пояснил департамент экономики Цюриха. Работа в сфере сексуальных услуг несовместима с этой идеей».

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