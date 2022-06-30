Беженкам из Украины запрещено работать проститутками |La prostitution est interdite aux réfugiées ukrainiennes

«Все работы хороши, выбирай на вкус», твердо знаем мы с детсадовского возраста. Видимо, в Швейцарии стихотворение Владимира Маяковского известно меньше. На вопрос «является ли проституция такой же работой, как любая другая?» власти Цюриха, например, ответили отрицательно, решив не принимать в расчет ни популярность этой профессии, ни ее древность. Свое решение они объяснили тем, что получили лишь несколько ходатайств от украинских беженок, намеревавшихся торговать своим телом, сообщили на-днях немецкоязычные швейцарские издания. «Статус S позволяет кантонам защитить его обладателей от возможной эксплуатации, – пояснил департамент экономики Цюриха. – Работа в сфере сексуальных услуг несовместима с этой идеей».