Беженкам из Украины запрещено работать проститутками

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 30. 06. 2022.
Такое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.|
Les autorités zurichoises ont pris une telle décision en égard des dames ayant un statut S qui en ont fait la demande.
«Все работы хороши, выбирай на вкус», твердо знаем мы с детсадовского возраста. Видимо, в Швейцарии стихотворение Владимира Маяковского известно меньше. На вопрос «является ли проституция такой же работой, как любая другая?» власти Цюриха, например, ответили отрицательно, решив не принимать в расчет ни популярность этой профессии, ни ее древность. Свое решение они объяснили тем, что получили лишь несколько ходатайств от украинских беженок, намеревавшихся торговать своим телом, сообщили на-днях немецкоязычные швейцарские издания. «Статус S позволяет кантонам защитить его обладателей от возможной эксплуатации, – пояснил департамент экономики Цюриха. – Работа в сфере сексуальных услуг несовместима с этой идеей».
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