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четверг, 2 декабря 2021 года   

Зона отчуждения ЧАЭС без радиации?|La zone d'exclusion de Tchernobyl sans radiation?

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Киев, 2. 12. 2021.

Чернобыльская АЭС © chnpp.gov.ua

Наша Газета рассказывала о новейшей технологии очищения от радиоактивного загрязнения, которую швейцарская компания Exlterra использует на экспериментальном участке в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Недавно фирма обнародовала обнадеживающие результаты.

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NashaGazeta a consacré un article à une technologie innovante de la société suisse Exlterra, utilisée pour éliminer la contamination radioactive sur le site expérimental de la centrale nucléaire de la zone d'exclusion de Tchernobyl. La firme a récemment publié des résultats encourageants.
Напомним, что швейцарские специалисты разместили на вышеупомянутом экспериментальном участке площадью 1 га пассивную систему разделения ядер (англ.: Nucleus Separation Passive System, NSPS), которая позволит очищать загрязненные радионуклидами территории. NSPS использует присутствующую в окружающей среде энергию, чтобы на большой скорости сталкивать позитроны с радиоактивными изотопами, в результате чего в последних нарушаются связи, удерживающие их вместе. Основа NSPS – пластиковые трубки, помещенные вертикально в специально пробуренные в земле скважины и предназначенные для сбора энергии и ее использования для ускорения распада радионуклидов.
 
В коммюнике компании Exlterra отмечается, что с помощью ее технологии можно очистить зону отчуждения от радиоактивного загрязнения. Спустя год с начала применения NSPS на экспериментальном участке было зафиксировано снижение загрязнения почвы и воздуха на 46,6% и 37% соответственно. Полная очистка участка возможна в течение четырех лет, без смещения почвы и использования химикатов. Такой успех открывает многообещающие перспективы, в том числе в сфере переработки радиоактивных отходов, что особенно актуально на фоне дискуссий, посвященных переходу к «зеленой» экономике.
 
Свою работу Exlterra ведет в сотрудничестве с украинским ГСП «Экоцентр», осуществляющим наблюдение за уровнем радиации в зоне отчуждения. Ранее директор «Экоцентра» Сергей Киреев подчеркивал, что подобная технология используется в зоне отчуждения впервые за 35 лет со дня аварии. Оценивая полученные швейцарской компанией результаты, он назвал их «замечательными», добавив, что это – «надежда для всей зоны, в том числе в сфере обработки саркофага».
 
Компанию Exlterra с отделениями в Женеве и Хейзел Парке (штат Мичиган, США) основали швейцарский предприниматель Франк Мюллер и американский изобретатель Эндрю Немчик. Франк Мюллер заявил, что его фирма продолжит работу в зоне отчуждения, в том числе на участке вокруг четвертого энергоблока. В планах руководства Exlterra – предложить свое решение в других странах, в том числе в Японии, для применения на территории АЭС Фукусима-1. «Мы можем помочь предотвратить попадание радиоактивной воды в океаны и таким образом избежать новой экологической катастрофы», - заявил предприниматель.
 
Возвращаясь к показателям загрязнения, добавим, что эксперты измерили уровень содержания в почве нуклидов цезий-137 (-35,09% после года работы NSPS), стронций-90 (-34,11%) и америций-241 (-70,87%). Таким образом, среднее снижение загрязнения составило 46,6%. Оценивая загрязнение воздуха, специалисты измерили мощность эквивалентной дозы облучения – иными словами, дозы, полученной в единицу времени, – и отметили ее сокращение на 37%.
 
Интересно, что систему NSPS можно использовать для очистки почвы от других загрязнителей, в том числе от тяжелых металлов и фторсодержащих поверхностно-активных веществ. По словам Эндрю Немчика, это только начало применения технологии, использующей силы природы, чтобы вылечить раны, которые человек нанес окружающей среде.

 

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