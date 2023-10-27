Влияют ли бактерии на вес? |Les bactéries font-elles prendre du poids?

В Швейцарии каждый шестой ребенок страдает от избыточного веса, и эта тревожная тенденция усиливается, что вызывает беспокойство у специалистов: лишние килограммы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета. В развитии ожирения важную роль играет кишечная флора – изучением взаимодействия между кишечными бактериями, их метаболитами и иммунной системой занимается специалист по внутренним болезням в госпитале Inselspital и руководительница исследовательской группы в Бернском университете Мария Луиза Балмер.