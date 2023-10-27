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пятница, 27 октября 2023 года   

Влияют ли бактерии на вес? |Les bactéries font-elles prendre du poids?

Автор: , Берн, .

Мария Луиза Балмер © SNF, Sina Lou Ravasio

Бернская исследовательница Мария Луиза Балмер стала лауреатом премии имени Марии Гейм-Фёгтлин за исследование кишечных бактерий и их роли в развитии диабета и ожирения. Рассказываем, почему ее исследования могут быть интересны даже тем, кто далек от науки.

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La chercheuse bernoise Maria Luisa Balmer est la lauréate du prix Marie Heim-Vögtlin pour ses recherches sur les bactéries intestinales et leur rôle dans l’apparition du diabète et de l’obésité. Ses recherches peuvent intéresser même les personnes qui sont peu familières avec la science.

В Швейцарии каждый шестой ребенок страдает от избыточного веса, и эта тревожная тенденция усиливается, что вызывает беспокойство у специалистов: лишние килограммы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета. В развитии ожирения важную роль играет кишечная флора – изучением взаимодействия между кишечными бактериями, их метаболитами и иммунной системой занимается специалист по внутренним болезням в госпитале Inselspital и руководительница исследовательской группы в Бернском университете Мария Луиза Балмер.

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