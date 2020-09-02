Автор: Лейла Бабаева, Берн, 2. 09. 2020. Просмотров: 183
За десятилетия освоения человеком космоса вокруг нашей планеты накопилось множество предметов, включая обломки зондов, отработанные ступени и разгонные блоки ракет-носителей и т.д. Порой риск столкновения этих предметов с искусственными спутниками настолько высок, что специалистам приходится менять траектории движения ценных аппаратов. Каждый год Европейское космическое агентство (ЕКА) получает тысячи сигналов с каждого из своих спутников, сообщающих о возможном столкновении с одним из 20 тыс. фрагментов мусора, обнаруженных и отслеживаемых в настоящее время, отмечается в коммюнике обсерватории в Циммервальде, которая является частью UniBE.
10 февраля 2009 года приблизительно в 800 км над полуостровом Таймыр произошло первое известное столкновение двух искусственных спутников в космосе. Спутник телефонной связи Iridium 33 столкнулся со старым российским аппаратом Космос-2251 на скорости 11,7 км/с. В результате оба устройства разлетелись на осколки (более 2000) размером около 10 см. За несколько месяцев обломки расположились на околоземной орбите и, обращаясь вокруг нашей планеты, могут врезаться в используемые аппараты.
Томас Шилдкнехт пояснил, что дневные наблюдения позволяют увеличить число измерений. На Земле существует немало станций, оборудованных лазерными дальномерами, и эти станции можно было бы задействовать в будущем для создания каталога орбит космических обломков. Отметим, что обсерватория в Циммервальде была построена в 1955-1956 гг. и с тех пор регулярно расширялась. После возведения двух дополнительных куполов в 2018 году она стала крупнейшей обсерваторией космического мусора в мире.
Добавим, что в августе этого года Бернский университет опубликовал коммюнике с информацией о масс-спектрометре ORIGIN, разработанном международной исследовательской группой под руководством сотрудников UniBE. ORIGIN интересен еще и тем, что является самым чувствительным на сегодня прибором для обнаружения форм жизни, его можно будет использовать в рамках будущих экспедиций на другие планеты. НАСА и другие космические агентства уже проявили интерес к ORIGIN: не исключено, что его применят во время исследования ледниковых шапок на спутниках Юпитера (Европа) и Сатурна (Энцелад). Может быть, благодаря швейцарским ученым человечество не только наведет порядок на орбите Земли, но и сможет ответить на вопрос: одиноки ли мы во Вселенной?
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