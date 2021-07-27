В Цюрихе стражи порядка теперь могут оказаться на месте расследования, не покидая полицейского участка. Для этого достаточно надеть очки виртуальной реальности, которые давно освоили любители видеоигр. Благодаря работе программистов места совершения преступлений детально воссозданы в трехмерном пространстве. По усмотрению пользователя можно перемещать мебель, оружие и даже людей, присутствовавших в момент нападения, взлома и т.д.

Эту технологию могут использовать также прокуроры и судмедэксперты, так как виртуальное место намного удобнее реального. Например, судмедэксперт может анализировать детали, выясняя, под каким углом был совершен выстрел или нанесен удар ножом, в каких позах находились преступник и его жертва. Глядя, как виртуальные элементы расположены относительно друг друга, можно проверить, все ли выглядит правдоподобно.

В 2017 году полиция Цюриха и Цюрихский университет основали исследовательский центр 3D-Zentrum, посвященный аспектам виртуальной реальности, и с тех пор коллеги успели добиться большого прогресса. Чтобы воссоздать места преступления на компьютере, необходимо сначала отправиться в реальное место, где произошло убийство или авария, и просканировать обстановку с помощью лазерного устройства.

«Каждую секунду лазер фиксирует два миллиона точек измерения поверхности. Весь процесс длится менее двух минут», - пояснила в интервью RTS Эрика Доблер, эксперт по криминалистике института судебной медицины в Цюрихе. Интересно, что цюрихские эксперты также используют томограф для вскрытия трехмерных моделей трупов, найденных на месте преступления. Во время этой процедуры можно изучить пулевые отверстия или деформации кожи.

В этом году, впервые в истории швейцарского правосудия, виртуальная сцена была использована в цюрихском суде и послужила доказательством по делу об убийстве. По словам содиректора 3D-Zentrum Ларса Эберта, виртуальная реальность в судебной медицине ускоряет процесс обмена информацией между разными отделами и учреждениями. «Если мы сможем лучше визуализировать мнения экспертов, то это означает, что в суде будет меньше недоразумений, дела будут закрываться быстрее и, в конечном итоге, обойдутся дешевле». Как в свое время дактилоскопия вывела работу полиции на новый уровень, так и применение виртуальной реальности помогает эффективнее решать поставленные задачи.

Добавим, что в женевской полиции тоже используются созданные на компьютере трехмерные сцены, но с другой целью: помочь сотрудникам быстрее принимать сложные решения в стрессовых ситуациях. При необходимости можно менять число виртуальных участников происходящего, пейзаж, яркость освещения и другие параметры, но главное в том, что при такой тренировке не страшно совершать ошибки, которые в реальной жизни могут иметь трагические последствия. Пройдя это обучение, полицейские будут психологически подготовлены к разным вариантам развития событий и смогут быстрее реагировать.