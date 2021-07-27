Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 27 июля 2021 года   

Швейцарская полиция в виртуальной реальности|La police suisse en réalité virtuelle

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 27. 07. 2021.

Как произошло убийство? © 3D-Zentrum Zürich

Впервые в Швейцарии виртуальная реальность используется в расследованиях уголовных дел, информирует телерадиокомпания RTS. Благодаря новым технологиям полицейские могут воссоздать случившееся в 3D и быстрее передать дело в суд.|
Pour la première fois en Suisse, la réalité virtuelle est utilisée dans les enquêtes criminelles, rapporte la RTS. Grâce aux nouvelles technologies, la police peut recréer en 3D ce qui s'est passé et transmettre les dossiers aux tribunaux plus rapidement.

В Цюрихе стражи порядка теперь могут оказаться на месте расследования, не покидая полицейского участка. Для этого достаточно надеть очки виртуальной реальности, которые давно освоили любители видеоигр. Благодаря работе программистов места совершения преступлений детально воссозданы в трехмерном пространстве. По усмотрению пользователя можно перемещать мебель, оружие и даже людей, присутствовавших в момент нападения, взлома и т.д.

Эту технологию могут использовать также прокуроры и судмедэксперты, так как виртуальное место намного удобнее реального. Например, судмедэксперт может анализировать детали, выясняя, под каким углом был совершен выстрел или нанесен удар ножом, в каких позах находились преступник и его жертва. Глядя, как виртуальные элементы расположены относительно друг друга, можно проверить, все ли выглядит правдоподобно.

В 2017 году полиция Цюриха и Цюрихский университет основали исследовательский центр 3D-Zentrum, посвященный аспектам виртуальной реальности, и с тех пор коллеги успели добиться большого прогресса. Чтобы воссоздать места преступления на компьютере, необходимо сначала отправиться в реальное место, где произошло убийство или авария, и просканировать обстановку с помощью лазерного устройства.

«Каждую секунду лазер фиксирует два миллиона точек измерения поверхности. Весь процесс длится менее двух минут», - пояснила в интервью RTS Эрика Доблер, эксперт по криминалистике института судебной медицины в Цюрихе. Интересно, что цюрихские эксперты также используют томограф для вскрытия трехмерных моделей трупов, найденных на месте преступления. Во время этой процедуры можно изучить пулевые отверстия или деформации кожи.

В этом году, впервые в истории швейцарского правосудия, виртуальная сцена была использована в цюрихском суде и послужила доказательством по делу об убийстве. По словам содиректора 3D-Zentrum Ларса Эберта, виртуальная реальность в судебной медицине ускоряет процесс обмена информацией между разными отделами и учреждениями. «Если мы сможем лучше визуализировать мнения экспертов, то это означает, что в суде будет меньше недоразумений, дела будут закрываться быстрее и, в конечном итоге, обойдутся дешевле». Как в свое время дактилоскопия вывела работу полиции на новый уровень, так и применение виртуальной реальности помогает эффективнее решать поставленные задачи.

Добавим, что в женевской полиции тоже используются созданные на компьютере трехмерные сцены, но с другой целью: помочь сотрудникам быстрее принимать сложные решения в стрессовых ситуациях. При необходимости можно менять число виртуальных участников происходящего, пейзаж, яркость освещения и другие параметры, но главное в том, что при такой тренировке не страшно совершать ошибки, которые в реальной жизни могут иметь трагические последствия. Пройдя это обучение, полицейские будут психологически подготовлены к разным вариантам развития событий и смогут быстрее реагировать.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 80.63

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2

 Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.

Всего просмотров: 1,703

Covid-19: «В интересах каждого сделать прививку»

 Уже несколько недель подряд темпы вакцинации в Швейцарии падают. Эксперты предупреждают, что риск новой волны, превышающей ту, что была прошлой осенью, все еще существует.

Всего просмотров: 1,552

Швейцария для женщин

 По случаю 50-летия получения права голоса швейцарками и 150-летия восхождения на Маттерхорн первой женщины туристическая организация Suisse Tourisme запустила программу покорения женщинами 48-ми швейцарских гор высотой более 4000 м.

Всего просмотров: 1,281
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификат

Конкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.

Всего просмотров: 4,247

Причина отказа от вакцинации: в кошельке или в голове?

 По мере того, как число заболеваний коронавирусом растет, а темпы вакцинации снижаются, ответственные за общественное здоровье лица и просто неравнодушные граждане размышляют о решениям для выхода из ситуации.

Всего просмотров: 1,759

Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2

 Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.

Всего просмотров: 1,703
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top