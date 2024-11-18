Можно ли верить научным статьям? |Peut-on faire confiances aux publications scientifiques ?

Даже далекие от науки и научных исследований читатели знают, наверное, как важны для любого ученого публикации. Да и не только для самого ученого: число научных публикаций– один из критериев при оценке высшего учебного заведения. Но как происходит это процесс, часто довольно долгий, а порой и мучительный?