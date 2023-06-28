Как объяснить детям, что такое расизм? |Comment expliquer la notion de racisme aux enfants ?

Наши постоянные читатели знают, что родившееся в США движение #Black Lives Matter дошло и до Швейцарии и вылилось в бурную дискуссию об участии страны, никогда не имевшей колоний, в торговле рабами. К чести швейцарского гражданского общества, дискуссия эта, при всей своей остроте и открытости, увенчалась, на наш взгляд, вполне разумными решениями. Но на этом не закончилась, что, конечно, правильно.