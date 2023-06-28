Автор: Надежда Сикорская, Берн, 28.06.2023.
По мнению Федеральной комиссии против расизма, в швейцарских школьных учебниках этому уделяется недостаточно внимания.|
Selon la Commission fédérale contre le racisme (CFR) ce sujet n'est pas assez abordé dans les manuels scolaires suisses.
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