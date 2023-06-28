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среда, 28 июня 2023 года   

Как объяснить детям, что такое расизм? |Comment expliquer la notion de racisme aux enfants ?

Автор: , Берн, .

Знаменитый роман Агаты Кристи "Десять негритят" переиздается под названием "И никого не стало" (DR)

По мнению Федеральной комиссии против расизма, в швейцарских школьных учебниках этому уделяется недостаточно внимания.

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Selon la Commission fédérale contre le racisme (CFR) ce sujet n'est pas assez abordé dans les manuels scolaires suisses.

Наши постоянные читатели знают, что родившееся в США движение #Black Lives Matter дошло и до Швейцарии и вылилось в бурную дискуссию об участии страны, никогда не имевшей колоний, в торговле рабами. К чести швейцарского гражданского общества, дискуссия эта, при всей своей остроте и открытости, увенчалась, на наш взгляд, вполне разумными решениями. Но на этом не закончилась, что, конечно, правильно.

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