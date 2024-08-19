Автор: Заррина Салимова, Берн, 19.08.2024.
Ответ очевиден: конечно, у нас, в Швейцарии!|
En Suisse, évidemment!
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