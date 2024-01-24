EPFL планирует ограничить число иностранных студентов |L’EPFL prévoit de limiter le nombre d’étudiants étrangers

Федеральная политехническая школы Лозанны (EPFL), традиционно занимающая высокие позиции в рейтингах лучших университетов Европы и мира, стала жертвой собственного успеха. За двенадцать лет число студентов в вузе увеличилось более чем в два раза: если в 2010 году здесь обучалось 5 283 бакалавра и магистра, то в 2023-м – 10 894.