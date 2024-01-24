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среда, 24 января 2024 года   

EPFL планирует ограничить число иностранных студентов |L’EPFL prévoit de limiter le nombre d’étudiants étrangers

Автор: , Лозанна, .

Один из кампусов EPFL. Фото: Baptiste Gousset, Unsplash

Количество учащихся на первом курсе бакалавриата может быть сокращено до трех тысяч человек. Ограничения планируется ввести на четыре года – с возможностью продления в случае необходимости.

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Le nombre d’étudiantes et étudiants en première année de bachelor serait limité à 3000, durant une période de 4 ans, renouvelable si nécessaire

Федеральная политехническая школы Лозанны (EPFL), традиционно занимающая высокие позиции в рейтингах лучших университетов Европы и мира, стала жертвой собственного успеха. За двенадцать лет число студентов в вузе увеличилось более чем в два раза: если в 2010 году здесь обучалось 5 283 бакалавра и магистра, то в 2023-м – 10 894.

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образование в Швейцарии
EPFL
федеральная политехническая школа лозанны epfl
обучение в Швейцарии
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