Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 24.01.2024.
Количество учащихся на первом курсе бакалавриата может быть сокращено до трех тысяч человек. Ограничения планируется ввести на четыре года – с возможностью продления в случае необходимости.|
Le nombre d’étudiantes et étudiants en première année de bachelor serait limité à 3000, durant une période de 4 ans, renouvelable si nécessaire
Федеральная политехническая школы Лозанны (EPFL), традиционно занимающая высокие позиции в рейтингах лучших университетов Европы и мира, стала жертвой собственного успеха. За двенадцать лет число студентов в вузе увеличилось более чем в два раза: если в 2010 году здесь обучалось 5 283 бакалавра и магистра, то в 2023-м – 10 894.
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