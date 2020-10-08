Ученикам, оставшимся дома на карантине, приходится сидеть в четырех стенах по нескольку дней. В большинстве кантонов Романдии таких детей воспринимают, как «заболевших», как если бы они простудились или сломали себе руку. Их одноклассники сообщают им, какие темы пройдены, и передают домашние задания. При этом отсутствующие не всегда должны отчитываться перед учителями, что они сделали за день, все зависит от педагогов.

По мнению Анн Торель Руэгсеггер, генерального секретаря женевской федерации ассоциаций родителей учеников, руководство школ недостаточно использует опыт, полученный весной этого года. Карантин в связи с опасностью заражения коронавирусом – не то же самое, что пребывание дома со сломанной рукой или простудой, так как люди с подозрением на инфицирование коронавирусом переживают более сильный стресс, уверена Анн Торель Руэгсеггер. По этой причине учителям целесообразнее было бы общаться с таким учеником не через его школьного товарища, а периодически звонить ему по телефону или обмениваться электронными письмами.

Со своей стороны, президент профсоюза учителей Романдии Самюэль Рорбах подчеркнул, что учитель должен в первую очередь заниматься учениками, которые находятся в классе: «Он не вездесущий, чтобы присутствовать на уроке и одновременно вести занятия дистанционно». Самюэль Рорбах отметил, что кантонам следует выделить дополнительные средства на то, чтобы «охватить» школьников на карантине.

Интересно, что во Фрибурге власти попросили учителей не «забывать» об учениках, соблюдающих карантин: регулярно им звонить, а также передавать пройденные материалы и домашние задания, чтобы они не чувствовали себя оторванными от школьной жизни. В Юра, где на прошлой неделе на карантине был только один ученик, администрация рекомендовала руководству школ использовать онлайн-платформы для передачи заданий ученикам.

В Женеве и Невшателе основное внимание уделяется ученикам, вернувшимся с карантина, при необходимости им оказывают индивидуальную помощь. В кантоне Во проводится оценка эффективности разных мер поддержки отсутствующих школьников. В Нидвальдене и Базеле ученикам на карантине передают домашние задания, а их отсутствие регистрируется, как отсутствие «по уважительной причине». В этой ситуации хочется отметить, что кантонам следует больше сотрудничать друг с другом и выработать общие принципы поддержки учеников, которые временно не ходят на занятия. Не секрет, что система среднего образования имеет свои особенности в каждом швейцарском кантоне, но это не должно стать помехой перед лицом общей опасности.

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