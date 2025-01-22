Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 22.01.2025.
В Лозаннской школе гостиничного управления (EHL) создали специальный курс хороших манер и эмпатии для… полицейских.|
L’École hôtelière de Lausanne a élaboré une formation en bonnes manières et l’empathie destinée aux services de police.
Еще несколько лет назад судебная хроника с участием представителей служб охраны порядка, обвиняемых в неоправданном применении силы, была прерогативой «дикого Запада» во главе с США. На швейцарском же, цивилизованном, Западе такого не наблюдалось. Но времена меняются, и, как и прочие заокеанские поветрия, долетело до нас и это: швейцарские новости все чаще связаны с фактами превышения полицейскими своих полномочий. Параллельно с этим участились и сообщения о случаях нервных срывов среди полицейских, о дополнительных возлагаемых на них нагрузках, о нехватке кадров… Вот лишь один понятный каждому пример из практики кантона Во, где располагается знаменитая на весь мир Лозаннская школа гостиничного управления.
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