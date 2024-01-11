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пятница, 12 января 2024 года   

Бедные швейцарские студенты |Les pauvres étudiants, en Suisse

Автор: , Невшатель-Женева, .

Фото с сайта La Farce

Не спешите улыбаться, прочитав заголовок: да, в зажиточной Швейцарии такие тоже имеются, причем в основном среди иностранцев.

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Attendez de sourire en lisant ce titre : oui, notre riche pays possède aussi cette catégorie de la population composée surtout des étrangers.

Словосочетание «бедный студент» – не путать с «вечным студентом»! – давно вошло в обиход и вызывает в нашем воображении стереотипный образ: худощавый и плохо одетый молодой человек в очках, с длинными, не слишком чистыми волосами, со стопкой книг под мышкой, живущий от стипендии до стипендии (если она есть) в жалкой съемной комнатушке и питающийся рыбными консервами в ожидании получения Нобелевской премии.

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образование в Швейцарии
студенческая жизнь в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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