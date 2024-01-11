Бедные швейцарские студенты |Les pauvres étudiants, en Suisse

Словосочетание «бедный студент» – не путать с «вечным студентом»! – давно вошло в обиход и вызывает в нашем воображении стереотипный образ: худощавый и плохо одетый молодой человек в очках, с длинными, не слишком чистыми волосами, со стопкой книг под мышкой, живущий от стипендии до стипендии (если она есть) в жалкой съемной комнатушке и питающийся рыбными консервами в ожидании получения Нобелевской премии.