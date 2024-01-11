Автор: Надежда Сикорская, Невшатель-Женева, 11.01.2024.
Не спешите улыбаться, прочитав заголовок: да, в зажиточной Швейцарии такие тоже имеются, причем в основном среди иностранцев.|
Attendez de sourire en lisant ce titre : oui, notre riche pays possède aussi cette catégorie de la population composée surtout des étrangers.
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