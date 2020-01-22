Согласно статье 9 закона о труде, максимальная длительность рабочей недели в Швейцарии составляет 45 часов для сотрудников промышленных предприятий, офисных работников, технического персонала и продавцов в супермаркетах. В других коммерческих компаниях продолжительность рабочей недели ограничена 50 часами. Не исключено, что Конфедерация вернется к тем временам, когда рабочие стояли у станков по 14-16 часов в сутки. Правда, вернется не полностью и с определенными ограничениями.





Проект внесения поправок в LTr включает разрешение работать с 4 утра до полуночи, а также дистанционно по воскресеньям. Изменения могут затронуть немалую часть занятого населения: 542-670 тыс. человек, в основном, менеджеров и специалистов. Предполагается ли одновременно повысить таким сотрудникам зарплаты, пока неизвестно.По мнению профсоюзов, эти нововведения могут негативно сказаться на здоровье работников. На это сторонники внесения изменений в LTr говорят, что руководители предприятий будут обязаны принимать меры по охране здоровья подчиненных. Со своей стороны, Федеральный совет высказался против подготовки новой редакции LTr, полагая, что народ вряд ли одобрит ее на референдуме.А сколько часов швейцарцы на самом деле проводят на работе? По данным, приведенным на сайте Федеральной службы статистики (OFS), в 2018 году мужчины отработали 4,847 млрд часов (1679 часов на человека), женщины – 3,044 млрд часов (1206 на человека). Интересно, что в среднем швейцарцы трудятся меньше проживающих в Конфедерации иностранцев – 1409 и 1572 часа соответственно. Больше всего времени отдают работе фермеры (1804 часа), строители (1674), энергетики (1642), сотрудники финансовых учреждений и страховых компаний (1640). Меньше всех, согласно статистике, работают специалисты, занятые в сфере организации досуга (1034).