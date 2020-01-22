Автор: Лейла Бабаева, Берн, 22. 01. 2020. Просмотров: 295
Согласно статье 9 закона о труде, максимальная длительность рабочей недели в Швейцарии составляет 45 часов для сотрудников промышленных предприятий, офисных работников, технического персонала и продавцов в супермаркетах. В других коммерческих компаниях продолжительность рабочей недели ограничена 50 часами. Не исключено, что Конфедерация вернется к тем временам, когда рабочие стояли у станков по 14-16 часов в сутки. Правда, вернется не полностью и с определенными ограничениями.
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Швейцарские виноделы взбунтовалисьОколо двадцати виноделов Романдии отказались впустить государственных контролеров на территорию своих хозяйств. Такой шаг стал выражением протеста: недовольных не устраивает новое постановление о виноградарстве, вступившее в силу в 2019 году.
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