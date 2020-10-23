Уловки страховых компаний Швейцарии

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Цюрих-Лозанна, 23. 10. 2020. Просмотров: 322
Самый маленький взнос от клиента при страховании квартиры или дома на сумму 80 тыс. франков требует компания Smile Direct – 167,9 франка. Если говорить о страховании гражданской ответственности, то меньше всего предстоит платить клиенту La Mobilière – 116,1 франка. Вместе это составляет 284 франка в год, а если оформить два полиса сразу в Smile Direct, чье предложение в этом случае самое выгодное, то получится 287,5 франка. Со своей стороны, компания Zurich готова оформить подобный страховой «пакет» и ожидает взнос в размере 431,6 франка, отмечается в коммюнике платформы сравнения цен comparis.ch, эксперты которой проанализировали предложения 11 страховых компаний.
Выше шла речь о стоимости для одиноких швейцарцев, если же взять семью из трех взрослых человек и страховую сумму 120 тыс. франков, то в CSS можно застраховать жилье за 235,6 франка в год, а в Smile Direct – гражданскую ответственность за 149,3. В результате получится дешевле, чем, например, в Axa, где клиентам предлагают оформить все сразу за 542,95 франка в год.
Наконец, семье с двумя детьми, которая хочет застраховать свое жилье на 140 тыс. франков, придется платить компании Zurich 569,1 франка в год (включая покрытие гражданской ответственности). В то же время, в Smile Direct такой семье предложат полис с годовым взносом 254,4 франка, а в La Mobilière застрахуют гражданскую ответственность за 150 франков.
Подробнее о сравнении цен можно узнать здесь.
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