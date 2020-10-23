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пятница, 23 октября 2020 года   

Уловки страховых компаний Швейцарии|Les astuces des compagnies d'assurance suisses

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Цюрих-Лозанна, 23. 10. 2020. Просмотров: 322

© Pexels/pixabay.com

Страховые компании предлагают скидки при одновременном оформлении полисов страхования жилья и гражданской ответственности, но взносы в таком случае могут быть до 60% выше, чем при оформлении каждого полиса отдельно. Читайте о том, как не попасться на удочку. |
Les compagnies d'assurance offrent des remises au cas de suscription simultané de deux contrats, assurances ménage et responsabilité civile, mais les primes dans ce cas peuvent être jusqu'à 60% plus élevées que lorsque vous souscrivez cahque contrat séparément. Lisez la suite pour savoir comment ne pas se laissez aveugler par des offres.

Самый маленький взнос от клиента при страховании квартиры или дома на сумму 80 тыс. франков требует компания Smile Direct – 167,9 франка. Если говорить о страховании гражданской ответственности, то меньше всего предстоит платить клиенту La Mobilière – 116,1 франка. Вместе это составляет 284 франка в год, а если оформить два полиса сразу в Smile Direct, чье предложение в этом случае самое выгодное, то получится 287,5 франка. Со своей стороны, компания Zurich готова оформить подобный страховой «пакет» и ожидает взнос в размере 431,6 франка, отмечается в коммюнике платформы сравнения цен comparis.ch, эксперты которой проанализировали предложения 11 страховых компаний.

Несмотря на кажущуюся выгодность одновременного оформления обоих полисов – Vaudoise предлагает скидку в размере 10%, Helvetia – 5%, дешевле все равно не выходит. При страховом взносе 383,9 франка Vaudoise занимает второе место по дороговизне, Helvetia (377,1) – третье. Эксперты советуют обращать внимание не на скидки, а на то, сколько вам придется платить, при этом не всегда разумно оформлять полис в той компании, клиентом которой вы уже являетесь.

Выше шла речь о стоимости для одиноких швейцарцев, если же взять семью из трех взрослых человек и страховую сумму 120 тыс. франков, то в CSS можно застраховать жилье за 235,6 франка в год, а в Smile Direct – гражданскую ответственность за 149,3. В результате получится дешевле, чем, например, в Axa, где клиентам предлагают оформить все сразу за 542,95 франка в год.

Наконец, семье с двумя детьми, которая хочет застраховать свое жилье на 140 тыс. франков, придется платить компании Zurich 569,1 франка в год (включая покрытие гражданской ответственности). В то же время, в Smile Direct такой семье предложат полис с годовым взносом 254,4 франка, а в La Mobilière застрахуют гражданскую ответственность за 150 франков.

Подробнее о сравнении цен можно узнать здесь.

 

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Уловки страховых компаний Швейцарии

 Страховые компании предлагают скидки при одновременном оформлении полисов страхования жилья и гражданской ответственности, но взносы в таком случае могут быть до 60% выше, чем при оформлении каждого полиса отдельно. Читайте о том, как не попасться на удочку.

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