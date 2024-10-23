Сколько сверхбогатых людей живет в Цюрихе? |Combien de super-riches vivent à Zurich?

Инициатива Молодых социалистов Швейцарии, предложивших ввести 50-процентный налог на наследство для состояний, превышающих 50 млн франков, и направить эти деньги на защиту климата, вызвала бурную эмоциональную реакцию среди состоятельных людей, уже пригрозивших начать собирать чемоданы. Оценки того, сколько именно человек окажутся затронутыми этой инициативой по всей Швейцарии, остаются приблизительными. Конкретная же информация поступила не так давно от кантона Цюрих.