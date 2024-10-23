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четверг, 24 октября 2024 года   

Сколько сверхбогатых людей живет в Цюрихе? |Combien de super-riches vivent à Zurich?

Автор: , Цюрих, .

Фото: Patrick Federi, Unsplash

Правительство кантона раскрыло информацию о том, сколько человек платят налог на состояние выше 50 миллионов франков.

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Le gouvernement cantonal a révélé combien de personnes paient des impôts sur la fortune supérieure à 50 millions de francs.

Инициатива Молодых социалистов Швейцарии, предложивших ввести 50-процентный налог на наследство для состояний, превышающих 50 млн франков, и направить эти деньги на защиту климата, вызвала бурную эмоциональную реакцию среди состоятельных людей, уже пригрозивших начать собирать чемоданы. Оценки того, сколько именно человек окажутся затронутыми этой инициативой по всей Швейцарии, остаются приблизительными. Конкретная же информация поступила не так давно от кантона Цюрих.

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