Туалет получил название UrinExpress, собранная жидкость перерабатывается в передвижной лаборатории. Сразу хочется сказать: давно пора, ведь каждый человек – по сути, живой производитель натурального сырья, а если учесть объем, выдаваемый населением целой страны всего за одни сутки, то легко понять, что перед бизнесменами – золотая жила. Вместо того чтобы сливать основу для удобрений в канализацию и тратить ресурсы на работу очистных сооружений, можно сразу организовать сбор сырья в масштабах целого государства. Впрочем, этот важный вопрос предстоит решать предпринимателям и политикам.



Как же перерабатывается собранная моча, не побоимся этого слова? Вначале бактерии превращают аммоний в нитрат, благодаря чему исчезает неприятный запах. Посредством активированного угля фильтруются гормоны и остатки лекарств, а путем дистилляции удаляются микробы. На выходе эксперты получают вещество Aurin, которое, по информации на сайте Vuna, было одобрено министерством сельского хозяйства в 2018 году в качестве удобрения для цветов и овощей.





Это вещество «содержит все питательные элементы, необходимые растениям. Некоторые говорят, что удобрение на основе мочи пахнет виски… Это спорный вопрос, но запах в любом случае не назовешь неприятным», - рассказал генеральный директор Vuna Бастиан Эттер в интервью телерадиокомпании RTS. Добавим, что реализация проекта началась в швейцарском Институте исследования водных ресурсов (Eawag) в Дюбендорфе (кантон Цюрих), где до сих пор выполняется сбор мочи сотрудников. Возвращаясь к тому, что подобную идею можно претворить в жизнь в рамках всей страны, стоит отметить, что Бастиан Эттер уже строит наполеоновские планы, тестируя новое оборудование, позволяющее отделять мочу от сточных вод. Интересно, влияют ли на эффективность и состав удобрения возраст, пол и состояние здоровья «поставщиков» сырья?На бывшем стадионе Гурцелен в будущем планируется удобрять землю с помощью Aurin, чтобы ускорить рост травы для теннисных кортов, местная администрация сразу поддержала такой план. Вышеупомянутая передвижная лаборатория стоит около 100 тыс. франков, цена может быть существенно снижена, если запустить серийное производство. Учитывая перспективность разработки, можно представить, как в будущем владельцы Vuna организуют поставки удобрения в другие страны или просто открывают фабрики за рубежом, а в рекламных проспектах с чистой совестью пишут, что их товар произведен только из натуральных элементов.