Автор: Лейла Бабаева, Цюрих-Биль, 19. 02. 2020. Просмотров: 29
Стартап Vuna, расположенный в Дюбендорфе (кантон Цюрих), разработал технологию получения удобрения из мочи. На бывшем футбольном стадионе Гурцелен в Биле находится специальный туалет для сбора ценного сырья, позднее предприниматели планируют объехать со своим проектом всю страну.|
Туалет получил название UrinExpress, собранная жидкость перерабатывается в передвижной лаборатории. Сразу хочется сказать: давно пора, ведь каждый человек – по сути, живой производитель натурального сырья, а если учесть объем, выдаваемый населением целой страны всего за одни сутки, то легко понять, что перед бизнесменами – золотая жила. Вместо того чтобы сливать основу для удобрений в канализацию и тратить ресурсы на работу очистных сооружений, можно сразу организовать сбор сырья в масштабах целого государства. Впрочем, этот важный вопрос предстоит решать предпринимателям и политикам.
Как же перерабатывается собранная моча, не побоимся этого слова? Вначале бактерии превращают аммоний в нитрат, благодаря чему исчезает неприятный запах. Посредством активированного угля фильтруются гормоны и остатки лекарств, а путем дистилляции удаляются микробы. На выходе эксперты получают вещество Aurin, которое, по информации на сайте Vuna, было одобрено министерством сельского хозяйства в 2018 году в качестве удобрения для цветов и овощей.
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