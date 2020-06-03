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среда, 3 июня 2020 года   

Швейцария – в числе лидеров в борьбе с Covid-19|La Suisse est parmi les leaders dans la lutte contre Covid-19

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих-Берн, 3. 06. 2020. Просмотров: 549

© nashagazeta.ch

Конфедерация вошла в первую десятку сразу в двух рейтингах: по количеству инноваций в борьбе с Covid-19 и по условиям для развития стартапов.|
La Confédération est dans le top 10 dans deux classements à la fois: parmi les pays ayant introduit le plus d’innovations dans la lutte contre Covid-19 et parmi les états avec les meilleures conditions pour le développement des startups.

Список стран по количеству инноваций в борьбе с пандемией, опубликованный израильской консалтинговой компанией StartupBlink, выглядит так: США, Израиль, Канада, Бельгия, Швейцария, Великобритания, Эстония, Италия, Ирландия, Испания. Россия заняла 27-е место. В рейтинге городов назовем Цюрих (15-я строчка), Москву (17), Базель (28) и Женеву (67). Авторы рейтинга подчеркивают, что были очень впечатлены тем, сколько усилий приложили предприниматели Швейцарии в борьбе с коронавирусом.

Добавим, что StartupBlink опубликовала карту инноваций, помогающих приблизить победу над Covid-19. На карте указано, в каких странах и городах ведутся разработки, а в окне рядом приведены ссылки на веб-сайты конкретных проектов. Такой онлайн-инструмент будет, несомненно, полезен ученым и врачам, которые стараются как можно скорее остановить распространение коронавируса.

Что касается рейтинга 2020 Global Ecosystem Report, учитывающего условия для роста стартапов, то в нем Швейцария заняла восьмое место, перед ней выстроились США, Великобритания, Израиль, Канада, Германия, Нидерланды и Австралия, замыкают первую десятку Испания и Швеция. Кроме того, авторы рейтинга составили список городов, в которых молодым компаниям удобнее всего развиваться, Цюриху досталось 65-е место, также стоит назвать Базель (72), Женеву (129), Лозанну (142) и Берн (172). Эксперты StartupBlink проанализировали данные о 100 странах и 1000 городов, приняв во внимание, среди прочего, количество стартапов, скорость интернет-соединения, удобство совершения цифровых платежей и т.д.

Один из самых впечатляющих прорывов с 2019 года совершил Китай, поднявшись на 13 строчек и заняв 14-е место, что объясняется растущим потенциалом Поднебесной в сфере информационных технологий. Россия опустилась на 2 позиции, оказавшись на 17-й, Украина, наоборот, поднялась на 2 строчки и сегодня занимает 29-ю. Если говорить о городах, то Москве досталось девятое место, Санкт-Петербургу – 147-я, Киеву 32-е. Перед Москвой в рейтинге фигурируют Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лондон, Бостон, Лос-Анджелес, Пекин, Тель-Авив, Берлин, а замыкает десятку лучших Шанхай.

Среди стран Европы Швейцария оказалась на четвертом месте, уступив Великобритании, Германии и Нидерландам. В мировом рейтинге она третий год подряд удерживает восьмое место, а в самой Конфедерации наиболее благоприятные условия для создания стартапов – в Цюрихе, затем следуют Базель, Женева, Лозанна, Берн, Цуг, Лугано и Ивердон-ле-Бен. В 2020 Global Ecosystem Report подчеркиваются преимущества Швейцарии в сфере финансовых технологий и наук о жизни. Напомним, что в Цуге расположена штаб-квартира компании Ethereum, обеспечивающей работу одноименной платформы для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, также в Конфедерации «прописаны» фармацевтические гиганты Roche и Novartis.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.

 

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