Швейцарцы и дух предпринимательства |Les Suisses et l’esprit d’entreprise

Специализирующийся на новостях экономики журнал Bilan обратил внимание на интересную статистику: в Швейцарии в первой половине 2024 года было создано 27 109 новых предприятий, что соответствует росту на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является новым рекордом для страны. Казалось бы, есть повод для радости, но не тут-то было – в сравнении с другими странами Швейцария отстает, причем значительно.