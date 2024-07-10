Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 10 июля 2024 года   

Швейцарцы и дух предпринимательства |Les Suisses et l’esprit d’entreprise

Автор: , Женева, .

Фото: Headway, Unsplash

Почему в Швейцарии открывается меньше новых предприятий, чем в соседних странах?

|

Pourquoi y a-t-il moins de nouvelles entreprises en Suisse que dans les pays voisins?

Специализирующийся на новостях экономики журнал Bilan обратил внимание на интересную статистику: в Швейцарии в первой половине 2024 года было создано 27 109 новых предприятий, что соответствует росту на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является новым рекордом для страны. Казалось бы, есть повод для радости, но не тут-то было – в сравнении с другими странами Швейцария отстает, причем значительно.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
стартапы в швейцарии
предпринимательская деятельность в швейцарии
малые и средние предприятия
Статьи по теме: 
85% швейцарских предпринимателей – иммигранты
Где и как создают предприятия в Швейцарии?
В каком возрасте в Швейцарии становятся предпринимателями?
Предпринимательская экосистема EPFL
Развитым экономикам не хватает предпринимательских амбиций
Как создать удачное семейное предприятие в Швейцарии?
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Илва Эйгус: «Выход на сцену – это всегда радость»

 9 июля в женевском Виктория-холле выступят участники Международной Академии Сейджи Озавы, которая проходит в эти дни в Замке Ролля. За несколько дней до этого события мы встретились с самой юной из приехавших в этом году в Ролль музыкантов.

Всего просмотров: 913

Почему швейцарки не рожают?

 СМИ всего мира, включая и российские, любят обсуждать демографический кризис в России. И справедливо – это, действительно, важнейшая проблема. Однако далеко не одной этой отдельно взятой страны. Благополучная Швейцария находится в самом низу Старого континента по уровню рождаемости.

Всего просмотров: 579

«Музыкальные дарования»

 В многочисленной семье швейцарских фестивалей грядет пополнение: сразу после насыщенного музыкой лета в Женеве состоится первый выпуск самого свежего из них.

Всего просмотров: 506
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 11,891

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 4,822

9 мая - общий День Победы

 Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 9,450
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top