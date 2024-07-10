Автор: Заррина Салимова, Женева, 10.07.2024.
Почему в Швейцарии открывается меньше новых предприятий, чем в соседних странах?|
Pourquoi y a-t-il moins de nouvelles entreprises en Suisse que dans les pays voisins?
Специализирующийся на новостях экономики журнал Bilan обратил внимание на интересную статистику: в Швейцарии в первой половине 2024 года было создано 27 109 новых предприятий, что соответствует росту на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является новым рекордом для страны. Казалось бы, есть повод для радости, но не тут-то было – в сравнении с другими странами Швейцария отстает, причем значительно.
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