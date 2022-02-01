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вторник, 1 февраля 2022 года   

Рекорд швейцарского экспорта в 2021 году|Record d'exportations suisses en 2021

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 1. 02. 2022.

© myUKhub2/pixabay.com

В прошлом году экспорт Конфедерации вырос на 15,2% по сравнению с 2020 годом, общая сумма составила 259,5 млрд франков, что является рекордом, отмечается в коммюнике федерального управления таможни и безопасности границ (OFDF/BAZG). Параллельно импорт увеличился на 10,1% (200,8 млрд).

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L'an dernier, les exportations de la Confédération ont augmenté de 15,2% en comparaison avec 2020, le montant total était de 259,5 milliards de francs, ce qui est un record, selon le communiqué de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF/BAZG). Quant aux importations, elles ont augmenté de 10,1% (200,8 milliards).

Вышеупомянутый результат впечатляет, особенно если вспомнить, что в 2021 году объемы швейцарского экспорта и импорта сократились на фоне пандемии на 7,1% (до 225,1 млрд франков) и 11,2% (до 182,1 млрд) соответственно. Возвращаясь к результатам 2021-го, добавим, что они превысили показатели 2019 года, т.е. зафиксированные до начала пандемии (242,34 млрд франков).

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