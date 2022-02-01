Рекорд швейцарского экспорта в 2021 году |Record d'exportations suisses en 2021

Вышеупомянутый результат впечатляет, особенно если вспомнить, что в 2021 году объемы швейцарского экспорта и импорта сократились на фоне пандемии на 7,1% (до 225,1 млрд франков) и 11,2% (до 182,1 млрд) соответственно. Возвращаясь к результатам 2021-го, добавим, что они превысили показатели 2019 года, т.е. зафиксированные до начала пандемии (242,34 млрд франков).