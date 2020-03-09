Читая об успешных стартапах в прессе, невольно представляешь себе молодых, талантливых предпринимателей, которые, как в кино, легко привлекают средства, реализуют оригинальные идеи и с улыбкой рассказывают на конференциях о своих разработках. Вероятно, мало кто задумывается о стрессе и массе препятствий, которые приходится преодолеть на пути к осуществлению своей мечты.



О том, как непросто обойти конкурентов, когда на руках нет большого стартового капитала, рассказали три швейцарских бизнесмена, которые в конце концов добились успеха. Основатель женевской консалтинговой фирмы Cornelius Тарик Ламкарфед отметил в интервью журналу Bilan, что предпринимательство – это длинное путешествие, которое совершается, в основном, незаметно для других и без какой-либо гарантии успеха. Бизнесмены живут в состоянии постоянного стресса и должны преодолевать любые препятствия ради того, чтобы их фирма не обанкротилась. Женевец добавил, что одного стартового капитала недостаточно, необходимы также полезные контакты, ускоряющие заключение сделок.



Глава женевской ИТ-компании MAJ Digital Поль Мерц подчеркнул, что газеты лучше продаются, если публикуют истории о немыслимых успехах или грандиозных провалах, а не о «средних» достижениях и разочарованиях большинства предпринимателей. В последние годы Поль Мерц создал несколько компаний в Швейцарии, Франции и Португалии, выпустив ряд цифровых продуктов. Некоторые не пользовались спросом, другие были представлены слишком рано или слишком поздно, и лишь немногие стали приносить прибыль. Бизнесмен добавил, что борьба за инвестиции ужесточилась с резким ростом числа новых стартапов, при этом многие вкладчики предпочитают поддерживать более «взрослые» компании. По мнению Поля Мерца, сделать стартап рентабельным не легче, чем певцу добиться звездного статуса.





Основатель Blockchain Swiss Creations со штаб-квартирой в Лозанне Готье Вила отметил, что быть молодым предпринимателем в Швейцарии сложно и требует большой силы воли, особенно в сфере инноваций. Его фирма долго искала клиентов, он научился делать выводы после каждой проигранной битвы. Готье Вила рассказал, что предприятия Конфедерации не сразу решаются внедрять новые технологии, но ситуация меняется, как только удается убедить их руководство в необходимости такой меры. Бизнесмен не считает, что нужно обязательно иметь большой стартовый капитал: по его мнению, прежде всего следует собрать надежную команду и создать продукт, который заинтересует покупателей. Когда товар начнет приносить доход, можно привлечь инвестиции и ускорить развитие фирмы. Готье Вила верит в то, что в этом случае вкладчикам легче отличить стартапы с большим будущим от тех, которые не представляют никакого интереса.Свои будни трое предпринимателей описывают так: иногда хочется все бросить, иногда чувствуешь внутренний подъем. Отпуск измеряется днями, а не неделями, но и в это время трудно перестать думать о своем деле, часто даже ночью мозг продолжает искать оптимальные решения. С появлением информационных технологий мир оказался в ситуации, когда приходится делать работу быстрее, чем раньше, одновременно выполняя несколько задач. Несмотря на это, Готье Вила добавил, что решение создать собственную компанию стало лучшим в его жизни.