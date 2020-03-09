Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна, 9. 03. 2020. Просмотров: 54
Читая об успешных стартапах в прессе, невольно представляешь себе молодых, талантливых предпринимателей, которые, как в кино, легко привлекают средства, реализуют оригинальные идеи и с улыбкой рассказывают на конференциях о своих разработках. Вероятно, мало кто задумывается о стрессе и массе препятствий, которые приходится преодолеть на пути к осуществлению своей мечты.
О том, как непросто обойти конкурентов, когда на руках нет большого стартового капитала, рассказали три швейцарских бизнесмена, которые в конце концов добились успеха. Основатель женевской консалтинговой фирмы Cornelius Тарик Ламкарфед отметил в интервью журналу Bilan, что предпринимательство – это длинное путешествие, которое совершается, в основном, незаметно для других и без какой-либо гарантии успеха. Бизнесмены живут в состоянии постоянного стресса и должны преодолевать любые препятствия ради того, чтобы их фирма не обанкротилась. Женевец добавил, что одного стартового капитала недостаточно, необходимы также полезные контакты, ускоряющие заключение сделок.
Глава женевской ИТ-компании MAJ Digital Поль Мерц подчеркнул, что газеты лучше продаются, если публикуют истории о немыслимых успехах или грандиозных провалах, а не о «средних» достижениях и разочарованиях большинства предпринимателей. В последние годы Поль Мерц создал несколько компаний в Швейцарии, Франции и Португалии, выпустив ряд цифровых продуктов. Некоторые не пользовались спросом, другие были представлены слишком рано или слишком поздно, и лишь немногие стали приносить прибыль. Бизнесмен добавил, что борьба за инвестиции ужесточилась с резким ростом числа новых стартапов, при этом многие вкладчики предпочитают поддерживать более «взрослые» компании. По мнению Поля Мерца, сделать стартап рентабельным не легче, чем певцу добиться звездного статуса.
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