Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 9 марта 2020 года   

Путь создателя стартапа в Швейцарии|Le parcour de fondateurs de startups en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна, 9. 03. 2020. Просмотров: 54

(© unsplash.com)

СМИ часто публикуют истории успеха молодых компаний, но сколько предпринимателей не сумели добиться поставленных целей? Основатели швейцарских фирм рассказывают, как непросто вести бизнес в Конфедерации.|
Les médias publient souvent des histoires de réussite de jeunes compagnies, mais combien d'entrepreneurs n'ont pas atteint leurs objectifs? Les fondateurs de firmes suisses parlent de la difficulté de faire des affaires dans la Confédération.

Читая об успешных стартапах в прессе, невольно представляешь себе молодых, талантливых предпринимателей, которые, как в кино, легко привлекают средства, реализуют оригинальные идеи и с улыбкой рассказывают на конференциях о своих разработках. Вероятно, мало кто задумывается о стрессе и массе препятствий, которые приходится преодолеть на пути к осуществлению своей мечты.

О том, как непросто обойти конкурентов, когда на руках нет большого стартового капитала, рассказали три швейцарских бизнесмена, которые в конце концов добились успеха. Основатель женевской консалтинговой фирмы Cornelius Тарик Ламкарфед отметил в интервью журналу Bilan, что предпринимательство – это длинное путешествие, которое совершается, в основном, незаметно для других и без какой-либо гарантии успеха. Бизнесмены живут в состоянии постоянного стресса и должны преодолевать любые препятствия ради того, чтобы их фирма не обанкротилась. Женевец добавил, что одного стартового капитала недостаточно, необходимы также полезные контакты, ускоряющие заключение сделок.

Глава женевской ИТ-компании MAJ Digital Поль Мерц подчеркнул, что газеты лучше продаются, если публикуют истории о немыслимых успехах или грандиозных провалах, а не о «средних» достижениях и разочарованиях большинства предпринимателей. В последние годы Поль Мерц создал несколько компаний в Швейцарии, Франции и Португалии, выпустив ряд цифровых продуктов. Некоторые не пользовались спросом, другие были представлены слишком рано или слишком поздно, и лишь немногие стали приносить прибыль. Бизнесмен добавил, что борьба за инвестиции ужесточилась с резким ростом числа новых стартапов, при этом многие вкладчики предпочитают поддерживать более «взрослые» компании. По мнению Поля Мерца, сделать стартап рентабельным не легче, чем певцу добиться звездного статуса.

Основатель Blockchain Swiss Creations со штаб-квартирой в Лозанне Готье Вила отметил, что быть молодым предпринимателем в Швейцарии сложно и требует большой силы воли, особенно в сфере инноваций. Его фирма долго искала клиентов, он научился делать выводы после каждой проигранной битвы. Готье Вила рассказал, что предприятия Конфедерации не сразу решаются внедрять новые технологии, но ситуация меняется, как только удается убедить их руководство в необходимости такой меры. Бизнесмен не считает, что нужно обязательно иметь большой стартовый капитал: по его мнению, прежде всего следует собрать надежную команду и создать продукт, который заинтересует покупателей. Когда товар начнет приносить доход, можно привлечь инвестиции и ускорить развитие фирмы. Готье Вила верит в то, что в этом случае вкладчикам легче отличить стартапы с большим будущим от тех, которые не представляют никакого интереса.

Свои будни трое предпринимателей описывают так: иногда хочется все бросить, иногда чувствуешь внутренний подъем. Отпуск измеряется днями, а не неделями, но и в это время трудно перестать думать о своем деле, часто даже ночью мозг продолжает искать оптимальные решения. С появлением информационных технологий мир оказался в ситуации, когда приходится делать работу быстрее, чем раньше, одновременно выполняя несколько задач. Несмотря на это, Готье Вила добавил, что решение создать собственную компанию стало лучшим в его жизни.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 71.62

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
«Француз» | "Un Français"
понедельник, 16 марта 2020 года
Наша Газета приглашает авторов | Nasha Gazeta invte des auteurs
вторник, 31 марта 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Aрендa жилья в Швейцарии может подешеветь

 С 3 марта референтная процентная ставка, применяемая к договорам аренды жилья, снижается до 1,25%. Квартиросъемщики теперь имеют право на уменьшение арендной платы на 2,91%.

Всего просмотров: 1,678

Коронавирус: нет рукопожатиям

 В связи с обострением ситуации по коронавирусу в Швейцарии и соседних странах Конфедерация приняла новые правила гигиены и поведения, которые помогут защититься от инфекции.

Всего просмотров: 1,248

Швейцарские университеты – снова в числе лучших

 При составлении предметного рейтинга QS World University Ranking эксперты консалтинговой компании Quacqarelli Symonds (QS) проанализировали 48 дисциплин, преподаваемых в более 1350 вузах 83 стран мира.

Всего просмотров: 1,118
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Можно ли пить алкоголь во время беременности?

 Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

Всего просмотров: 44,360

Где в Конфедерации чаще всего выдают швейцарские паспорта?

 Подробную информацию о том, сколько иностранцев натурализовались с 1992 года в коммунах, городах и кантонах Швейцарии, опубликовали Федеральная комиссия по вопросам миграции (CFM) и Женевский университет (UNIGE).

Всего просмотров: 1,086

Коронавирус: «особое положение» в Швейцарии

 В Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.

Всего просмотров: 5,599

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top