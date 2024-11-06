Плохие новости для шопинг-туристов |Mauvaise nouvelle pour les touristes d’achat

Отправиться за покупками в соседнюю Францию, Германию или Италию – распространенная практика среди швейцарских семей, живущих в приграничных городах. Средний чек в магазинах Ферне-Вольтера, Констанца или Домодоссолы значительно ниже, чем в Швейцарии, что позволяет многим домохозяйствам существенно сэкономить. Однако со следующего года шопинг-туризм усложнится.