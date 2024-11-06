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среда, 6 ноября 2024 года   

Плохие новости для шопинг-туристов |Mauvaise nouvelle pour les touristes d’achat

Автор: , Берн, .

Таможенный пункт в Базеле. Фото: Nashagazeta.ch

С 1 января 2025 года лимит на необлагаемые налогом покупки за границей будет снижен в два раза – с 300 до 150 франков. При превышении этого порога на ввозимые товары нужно будет заплатить швейцарский НДС.

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À partir du 1er janvier 2025, la limite des achats à l’étranger non taxés sera réduite de moitié, passant de 300 à 150 francs. Si ce seuil est dépassé, la TVA suisse devra être payée sur les biens importés.

Отправиться за покупками в соседнюю Францию, Германию или Италию – распространенная практика среди швейцарских семей, живущих в приграничных городах. Средний чек в магазинах Ферне-Вольтера, Констанца или Домодоссолы значительно ниже, чем в Швейцарии, что позволяет многим домохозяйствам существенно сэкономить. Однако со следующего года шопинг-туризм усложнится.

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