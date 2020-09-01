Автор: Надежда Сикорская, Женева, 1. 09. 2020. Просмотров: 133
С 1 октября 2020 года 500-комнатный женевский отель, расположенный близ Palexpo, перейдет в управление американской гостиничной сети.|
L’exploitation de cet hôtel genevois de 500 chambres situé à côté de Palexpo sera reprise par la chaîne américaine dès le 1er octobre 2020.
Еще в самом начале санитарного кризиса было ясно, что гостиничный сектор окажется среди наиболее пострадавших. Так и вышло. Некоторые знаковые заведения, как женевский Le Richemond, просто не пережили ситуацию, другие вынуждены были прибегать к различным ухищрениям, чтобы выжить. А третьи меняют вывески.
Вслед за Kempinski, недавно перешедшим к управлению группой Fairmont, Starling, любимый отель участников многочисленных выставок, проходящих в Palexpo, тоже исчезнет с карты Женевы, чтобы через какое-то время возродиться уже под другим названием.
Тем временем компания Strader SA, владеющая самим зданием отеля, перешла в руки авиакомпании Qatar Airways, которой бывшие акционеры один за другим продали свои доли. Авиакомпания со штаб-квартирой в Дохе оказалась одной из немногих, продолжавших осуществлять регулярные рейсы во время кризиса. Но и ей пришлось обратиться за государственной поддержкой после того, как финансовые резервы были истощены.
После ухода на пенсию генерального директора, руководство Strader SA решило отказаться от управления гостиницой и подписало, 30 марта, контракт с Hilton, который вступит в силу с 1 октября. При этом фирменное наименование Starling не исчезнет совсем: отель Starling Lausanne в Лозанне (154 номера) и Starling Résidences aux Acacias (94 квартиры) продолжат работу. Заметим, что должность генерального директора нового женевского Hilton займет француз Франсуа Морван, давно работающий на американскую сеть: c 2009 года и до переезда в Женеву в июне 2020-го он базировался в России, сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге.
Женевские старожилы помнят, конечно, что до того, как «принять фамилию» Кемпински, нынешний Fairmont тоже когда-то был Hilton. Гостиница американской сети открылась на набережной Женевского озера в 1980 году под названием Noga Hilton, Noga – анаграмма фамилии предпринимателя Нессима Гаона, владевшего отелем. Много работавший с Россией, этот патриарх женевского бизнеса печально прославился попыткой арестовать полотна, принадлежавшие московскому Пушкинскому музею, выставлявшиеся в Фонде Джанадда в Мартиньи в ноябре 2005 года. Громкий процесс дал повод для целой серии публикаций в Нашей Газете в самом начале ее существования.
В целом дела в гостиничном секторе Женевы по-прежнему идут так-себе. Около трети 125 отелей города в начале лета по-прежнему оставались закрытыми, неся огромные убытки. Число ночей, проведенных в гостинице, в первом триместре 2020 года сократилось на 89% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Управляющие многих заведений прибегли к сокращению рабочего графика в надежде, что к сентябрю ситуация выправится. Сентябрь наступил. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
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