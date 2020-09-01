Еще в самом начале санитарного кризиса было ясно, что гостиничный сектор окажется среди наиболее пострадавших. Так и вышло. Некоторые знаковые заведения, как женевский Le Richemond, просто не пережили ситуацию, другие вынуждены были прибегать к различным ухищрениям, чтобы выжить. А третьи меняют вывески.

Вслед за Kempinski, недавно перешедшим к управлению группой Fairmont, Starling, любимый отель участников многочисленных выставок, проходящих в Palexpo, тоже исчезнет с карты Женевы, чтобы через какое-то время возродиться уже под другим названием.

Сегодня Starling с его 500 номеров – один из крупнейших отелей не только Женевы, но всей Швейцарии. Относящийся к категории 4* плюс, он, разумеется, сильно пострадал от санитарного кризиса, ведь основная масса его постояльцев – участники и посетители выставок, салонов и шоу, регулярно проходящих в Palexpo. А все они отменились. Еще в марте руководство отеля приняло решение закрыть одно из двух крыльев гостиницы, но в силу разных логистических причин привести решение в исполнение не удалось. В течение лета генеральному директору пришлось уволить 18 из 200 сотрудников.

Тем временем компания Strader SA, владеющая самим зданием отеля, перешла в руки авиакомпании Qatar Airways, которой бывшие акционеры один за другим продали свои доли. Авиакомпания со штаб-квартирой в Дохе оказалась одной из немногих, продолжавших осуществлять регулярные рейсы во время кризиса. Но и ей пришлось обратиться за государственной поддержкой после того, как финансовые резервы были истощены.

После ухода на пенсию генерального директора, руководство Strader SA решило отказаться от управления гостиницой и подписало, 30 марта, контракт с Hilton, который вступит в силу с 1 октября. При этом фирменное наименование Starling не исчезнет совсем: отель Starling Lausanne в Лозанне (154 номера) и Starling Résidences aux Acacias (94 квартиры) продолжат работу. Заметим, что должность генерального директора нового женевского Hilton займет француз Франсуа Морван, давно работающий на американскую сеть: c 2009 года и до переезда в Женеву в июне 2020-го он базировался в России, сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге.

Женевские старожилы помнят, конечно, что до того, как «принять фамилию» Кемпински, нынешний Fairmont тоже когда-то был Hilton. Гостиница американской сети открылась на набережной Женевского озера в 1980 году под названием Noga Hilton, Noga – анаграмма фамилии предпринимателя Нессима Гаона, владевшего отелем. Много работавший с Россией, этот патриарх женевского бизнеса печально прославился попыткой арестовать полотна, принадлежавшие московскому Пушкинскому музею, выставлявшиеся в Фонде Джанадда в Мартиньи в ноябре 2005 года. Громкий процесс дал повод для целой серии публикаций в Нашей Газете в самом начале ее существования.

В целом дела в гостиничном секторе Женевы по-прежнему идут так-себе. Около трети 125 отелей города в начале лета по-прежнему оставались закрытыми, неся огромные убытки. Число ночей, проведенных в гостинице, в первом триместре 2020 года сократилось на 89% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Управляющие многих заведений прибегли к сокращению рабочего графика в надежде, что к сентябрю ситуация выправится. Сентябрь наступил. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.