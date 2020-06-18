В интервью Нашей Газете, которое можно будет прочитать в готовящемся к выходу и уже открытом для заказа печатном выпуске Нашей Газеты № 16, Люба Манц, глава семьи, владеющей одноименной сетью швейцарских отелей, сказала, что если жена умеет хорошо готовить и способна создать в доме уют, то муж ее не покинет. Ну, с этим бывает по-разному, однако не вызывает сомнений то, что, по нашим наблюдениям, создание уюта – главная забота этой «маленькой хозяйки больших домов» не только в частной жизни, но и в бизнесе. С требуемым результатом: клиенты отели Манц не покидают.



Совсем недавно Наша Газета, опираясь на обещания женевских муниципальных властей, писала, что, в целях поддержки туризма и привлечения постояльцев, город даст возможность местным гостиницам снизить цены, которые, согласитесь, кусаются. Ну, снижения цен мы лично пока не заметили, да и вы, судя по вашим комментариям, тоже. Однако некоторые заведения, действительно, находят оригинальные способы выделиться из массы коллег-конкурентов. К таким относится и старинный пятизвездочный Ritz-Carlton Hôtel de la Paix, в 2015-2018 годах радикально обновившийся.



Женевские старожилы знают, что в течение долгого времени отель, впервые открывший свои двери в Женеве в 1865 году, входил в группу Concorde Hotels and Resorts, принадлежавшую инвестиционному фонду Starwood. Сегодня, в то время как стены по-прежнему принадлежат семейной группе Manz Privacy Hotels, контракт на эксплуатацию достался пять лет назад американской сети Ritz-Carlton, основанной в 1912 году швейцарцем Цезарем Ритцем и давно ставшей символом гостиничного люкса. Достойное партнерство! После долгого и дорогостоящего ремонта отель располагает, в нормальное время, 74 комнатами, включая 14 сьюитов, одновременно современная и элегантная отделка которых выдает опытную женскую руку.

Отметим, что стремление к уюту разделяет и мужская часть профессиональной команды. Так, генеральный управляющий Ritz-Carlton Hôtel de la Paix австриец Вернер Пихлер в интервью журналу Bilan настаивал на значительной свободе, предоставляемой менеджментом сотрудникам с тем, чтобы они «делали клиента счастливым», со специально выделяемым для этого бюджетом. В случае, если постоялец по рассеянности забыл, например, солнечные очки, служащий может пойти и купить ему другие, минуя бюрократические формальности. Как не оценить такую заботу?



Из-за сохраняющихся пока усиленных мер санитарной безопасности часть служб этого люксового отеля, формально открывшегося после карантина 26 мая, еще не работает, да и комнаты доступны не все, а только 15. Из 110 сотрудников, находившихся в вынужденном простое, к полноценной занятости вернулись лишь двадцать, зато кухня работает на полную катушку, предлагая испытать эксклюзивные гастрономические впечатления.



Да, нестандартные ситуации подсказывают нестандартные решения, и именно из нынешних ограниченных возможностей родилась оригинальная концепция «Geneva Private Dining». Как это выглядит?



В лобби отеля вас и вашу спутницу/вашего спутника встречает специально обученный человек с бокалами шампанского и сопровождает в сьют Грэйс Келли – голливудская звезда, прославившаяся главной своей ролью, княгини Монако, часто останавливалась здесь, приезжая в Женеву в качестве Посла доброй воли Красного Креста. Если этот сьют уже занят, то есть второй не худший вариант – номер-люкс Монблан. В обоих случаях аперитив и ужин будут сервированы, в подходящую погоду, на балконах, с которых открывается роскошный вид на озеро. В центре меню, составленного шеф-поваром Ленаиком Журдреном и его командой, – четыре блюда с местным колоритом.





