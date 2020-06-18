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четверг, 18 июня 2020 года   

Романтический ужин под (пяти)звездным небом|Un dîner romantique sous le ciel des (cinq) étoiles

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 18. 06. 2020. Просмотров: 79

(DR)

Каждый – и отдельный человек, и компания – выходит из режима самоизоляции по-своему. Но пока большинство стремится все же выйти, женевский Ritz-Carlton Hôtel de la Paix предлагает, наоборот, зайти.

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Ouvert pour l’instant qu’avec une partie des chambres et avec le nombre des services réduit, le Ritz-Carlton Hôtel de la Paix à Genève mise sur la haute gastronomie.

В интервью Нашей Газете, которое можно будет прочитать в готовящемся к выходу и уже открытом для заказа печатном выпуске Нашей Газеты № 16, Люба Манц, глава семьи, владеющей одноименной сетью швейцарских отелей, сказала, что если жена умеет хорошо готовить и способна создать в доме уют, то муж ее не покинет. Ну, с этим бывает по-разному, однако не вызывает сомнений то, что, по нашим наблюдениям, создание уюта – главная забота этой «маленькой хозяйки больших домов» не только в частной жизни, но и в бизнесе. С требуемым результатом: клиенты отели Манц не покидают.

Совсем недавно Наша Газета, опираясь на обещания женевских муниципальных властей, писала, что, в целях поддержки туризма и привлечения постояльцев, город даст возможность местным гостиницам снизить цены, которые, согласитесь, кусаются. Ну, снижения цен мы лично пока не заметили, да и вы, судя по вашим комментариям, тоже. Однако некоторые заведения, действительно, находят оригинальные способы выделиться из массы коллег-конкурентов. К таким относится и старинный пятизвездочный Ritz-Carlton Hôtel de la Paix, в 2015-2018 годах радикально обновившийся.

Женевские старожилы знают, что в течение долгого времени отель, впервые открывший свои двери в Женеве в 1865 году, входил в группу Concorde Hotels and Resorts, принадлежавшую инвестиционному фонду Starwood. Сегодня, в то время как стены по-прежнему принадлежат семейной группе Manz Privacy Hotels, контракт на эксплуатацию достался пять лет назад американской сети Ritz-Carlton, основанной в 1912 году швейцарцем Цезарем Ритцем и давно ставшей символом гостиничного люкса. Достойное партнерство! После долгого и дорогостоящего ремонта отель располагает, в нормальное время, 74 комнатами, включая 14 сьюитов, одновременно современная и элегантная отделка которых выдает опытную женскую руку.

Отметим, что стремление к уюту разделяет и мужская часть профессиональной команды. Так, генеральный управляющий Ritz-Carlton Hôtel de la Paix австриец Вернер Пихлер в интервью журналу Bilan настаивал на значительной свободе, предоставляемой менеджментом сотрудникам с тем, чтобы они «делали клиента счастливым», со специально выделяемым для этого бюджетом. В случае, если постоялец по рассеянности забыл, например, солнечные очки, служащий может пойти и купить ему другие, минуя бюрократические формальности. Как не оценить такую заботу?

Из-за сохраняющихся пока усиленных мер санитарной безопасности часть служб этого люксового отеля, формально открывшегося после карантина 26 мая, еще не работает, да и комнаты доступны не все, а только 15. Из 110 сотрудников, находившихся в вынужденном простое, к полноценной занятости вернулись лишь двадцать, зато кухня работает на полную катушку, предлагая испытать эксклюзивные гастрономические впечатления.

Да, нестандартные ситуации подсказывают нестандартные решения, и именно из нынешних ограниченных возможностей родилась оригинальная концепция «Geneva Private Dining». Как это выглядит?

В лобби отеля вас и вашу спутницу/вашего спутника встречает специально обученный человек с бокалами шампанского и сопровождает в сьют Грэйс Келли – голливудская звезда, прославившаяся главной своей ролью, княгини Монако, часто останавливалась здесь, приезжая в Женеву в качестве Посла доброй воли Красного Креста. Если этот сьют уже занят, то есть второй не худший вариант – номер-люкс Монблан. В обоих случаях аперитив и ужин будут сервированы, в подходящую погоду, на балконах, с которых открывается роскошный вид на озеро. В центре меню, составленного шеф-поваром Ленаиком Журдреном и его командой, – четыре блюда с местным колоритом.



Еще одна отличная идея – которая, увы, тоже зависит от погоды, нас не балующей, – называется «Båd by Fiskebar». В отличие от «стационарного» бара отеля, этот – плавучий. На его «борту» могут разместиться до семи человек и прокатиться по озеру, одновременно наблюдая за магическими манипуляциями повара, который даже в таких походных условиях предложит на выбор два меню из трех-четырех блюд, с напитками или без. Гастрономическое путешествие можно совершить до 30 сентября.

Приветствуя, конечно, все меры, принимаемые местными властями для поддержки внутреннего туризма, г-н Пихлер не скрывает удивления от того, насколько мало пользуется популярностью Женева у швейцарцев как направление для отдыха: «федералы» составляют лишь 16% постояльцев ее отелей, зато 30% специально приезжают из США, чтобы сфотографироваться на фоне знаменитого фонтана.

Стремясь «развернуть» эту тенденцию, опытный управляющий запустил специальное предложение «Вырваться в Женеву», рассчитанное специально на гостей из немецкой части страны и кантона Тичино. Что в него входит? Повышение класса номера в момент бронирования, завтрак, бутылка шампанского, коробка шоколадных конфет от кондитера Филиппа Паскё, прогулка по озеру на кораблике, рыбалка, партия в гольф и даже мастер-класс по высокому часовому искусству. Короче, все 33 удовольствия. При этом от снижения цен на номера руководство отеля принципиально отказывается, напоминая, что расценки диктует рынок, а предложение определяется исключительно спросом, но никак не политикой. Капитализм!

 

 

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