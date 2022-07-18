Нужно ли Швейцарии больше работников из третьих стран? |La Suisse a-t-elle besoin de plus de travailleurs de pays tiers?

Швейцарская экономика переживает не самые плохие времена: уровень безработицы достиг двадцатилетнего минимума, а число вакансий превысило четверть миллиона. Даже если бы все 90 000 официально зарегистрированных в Швейцарии в качестве безработных имели необходимую квалификацию, то этого количества людей все равно бы не хватило, чтобы покрыть потребности предприятий, испытывающих недостаток рабочей силы.