Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 18 июля 2022 года   

Нужно ли Швейцарии больше работников из третьих стран?|La Suisse a-t-elle besoin de plus de travailleurs de pays tiers?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 18. 07. 2022.

Фото: Scott Graham on Unsplash

В условиях нехватки рабочей силы в Швейцарии звучат призывы облегчить правила найма для граждан третьих стран. Тем временем, небольшие административные послабления уже предусмотрены.

|

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre en Suisse, certains appellent à un assouplissement des conditions d’emploi des ressortissants de pays tiers. Quelques allégements administratifs sont déjà prévus.

Швейцарская экономика переживает не самые плохие времена: уровень безработицы достиг двадцатилетнего минимума, а число вакансий превысило четверть миллиона. Даже если бы все 90 000 официально зарегистрированных в Швейцарии в качестве безработных имели необходимую квалификацию, то этого количества людей все равно бы не хватило, чтобы покрыть потребности предприятий, испытывающих недостаток рабочей силы.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на полгода
CHF 90
Статьи по теме: 
Какие специалисты нужны в Швейцарии?
Женева исчерпала квоты на иностранных работников
Иммиграция в Швейцарию: квоты и ограничения
Швейцария уменьшает квоты для иностранных работников
Швейцария может увеличить квоты для неевропейских специалистов
К 2030 году в Швейцарии не будет хватать 500 000 работников

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.02
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 58.99

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вакансия в Нашей Газете |
среда, 31 августа 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращается

 В последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.

Всего просмотров: 1,519

Танго на калькуляторе

 Мы продолжаем делиться с вами заметками Евгения Григоренко, украинского беженца, пытающегося интегрироваться в швейцарскую жизнь. Без прикрас.

Всего просмотров: 1,413

В Швейцарию пришла жара

 Во всех равнинных регионах страны столбик термометра поднимется выше 30 градусов.

Всего просмотров: 1,257
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Какие специалисты нужны в Швейцарии?

 Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.

Всего просмотров: 1,911

Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращается

 В последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.

Всего просмотров: 1,519

Первые швейцарские гостиницы

Мы продолжаем рассказ о становлении туристической индустрии в Швейцарии. От горных курортов переходим к городам.

Всего просмотров: 1,050
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top