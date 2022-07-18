Автор: Заррина Салимова, Берн, 18. 07. 2022.
В условиях нехватки рабочей силы в Швейцарии звучат призывы облегчить правила найма для граждан третьих стран. Тем временем, небольшие административные послабления уже предусмотрены.|
Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre en Suisse, certains appellent à un assouplissement des conditions d’emploi des ressortissants de pays tiers. Quelques allégements administratifs sont déjà prévus.
Швейцарская экономика переживает не самые плохие времена: уровень безработицы достиг двадцатилетнего минимума, а число вакансий превысило четверть миллиона. Даже если бы все 90 000 официально зарегистрированных в Швейцарии в качестве безработных имели необходимую квалификацию, то этого количества людей все равно бы не хватило, чтобы покрыть потребности предприятий, испытывающих недостаток рабочей силы.
Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращаетсяВ последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.
Танго на калькулятореМы продолжаем делиться с вами заметками Евгения Григоренко, украинского беженца, пытающегося интегрироваться в швейцарскую жизнь. Без прикрас.
В Швейцарию пришла жараВо всех равнинных регионах страны столбик термометра поднимется выше 30 градусов.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращаетсяВ последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.
Первые швейцарские гостиницыМы продолжаем рассказ о становлении туристической индустрии в Швейцарии. От горных курортов переходим к городам.
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