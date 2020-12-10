Новый топ-менеджер крупнейшего банка Швейцарии приступил к исполнению своих обязанностей 1 ноября этого года, а на днях стало известно, что по распоряжению Апелляционного суда Гааги прокуратура Нидерландов расследует роль Хамерса в деле об отмывании денег. Речь идет о периоде его работы в банке ING, информирует телерадиокомпания RTS.

Вернемся назад во времени: в 2018 году прокуратура обвинила ING в том, что банк недостаточно бдительно контролировал операции своих клиентов, делая возможным отмывание денег и другие незаконные транзакции. В то время банк ING, который входит в рейтинг 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500, заплатил штраф в размере 775 млн евро, что стало рекордной суммой в Нидерландах в этой области.





В ING признали, что система проверки данных о клиентах была несовершенной, и заявили, что в отношении нескольких высокопоставленных сотрудников, причастных к этой ситуации, уже приняты меры. В своем коммюнике UBS напоминает, что дело было улажено в 2018 году, когда Ральф Хамерс был главой ING. UBS подчеркивает, что по-прежнему верит в способность Хамерса управлять крупнейшим банком Швейцарии.

Дело о нарушениях в ING снова было открыто в связи с жалобами некоторых инвесторов, заявивших, что топ-менеджеры кредитно-финансовых учреждений не должны иметь возможность принимать решения о выплате огромных штрафов в ущерб акционерам. По этой причине Апелляционный суд Гааги поручил прокуратуре выяснить, насколько Ральф Хамерс был осведомлен об отмывании денег. В коммюнике ING подчеркивается сожаление банка о начале нового расследования вопреки выводу, к которому ранее пришла прокуратура. Последняя заявила в 2018-м об отсутствии каких-либо причин вести расследование в отношении сегодняшних или бывших сотрудников ING.

Апелляционный суд Гааги отметил, что топ-менеджеры не должны оставаться безнаказанными, если нарушения были допущены в тот период, когда руководители занимали соответствующие должности в банке. В интервью газете The Washigton Post представитель прокуратуры Нидерландов подчеркнул, что расследование в отношении менеджера такого уровня – очень редкий случай, но им остается лишь действовать согласно распоряжению суда. Мы будем следить за развитием ситуации.