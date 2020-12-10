Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 10. 12. 2020.
Наша Газета писала о смене генерального директора банка UBS: после Серджио Эрмотти эта должность досталась Ральфу Хамерсу, который много лет проработал в нидерландском банке ING. Не успел он проявить себя на новом месте, как им заинтересовалась прокуратура.|
NashaGazeta a consacré un article au changement du directeur général de la banque UBS: après Sergio Ermotti, ce poste est occupé par Ralph Hamers, qui a travaillé pendant de nombreuses années à la banque néerlandaise ING. Avant qu'il n'ait eu le temps de se démarquer à son nouveau poste, le ministère public s'est intéressé à lui.
Новый топ-менеджер крупнейшего банка Швейцарии приступил к исполнению своих обязанностей 1 ноября этого года, а на днях стало известно, что по распоряжению Апелляционного суда Гааги прокуратура Нидерландов расследует роль Хамерса в деле об отмывании денег. Речь идет о периоде его работы в банке ING, информирует телерадиокомпания RTS.
Вернемся назад во времени: в 2018 году прокуратура обвинила ING в том, что банк недостаточно бдительно контролировал операции своих клиентов, делая возможным отмывание денег и другие незаконные транзакции. В то время банк ING, который входит в рейтинг 500 крупнейших мировых компаний Fortune Global 500, заплатил штраф в размере 775 млн евро, что стало рекордной суммой в Нидерландах в этой области.
Дело о нарушениях в ING снова было открыто в связи с жалобами некоторых инвесторов, заявивших, что топ-менеджеры кредитно-финансовых учреждений не должны иметь возможность принимать решения о выплате огромных штрафов в ущерб акционерам. По этой причине Апелляционный суд Гааги поручил прокуратуре выяснить, насколько Ральф Хамерс был осведомлен об отмывании денег. В коммюнике ING подчеркивается сожаление банка о начале нового расследования вопреки выводу, к которому ранее пришла прокуратура. Последняя заявила в 2018-м об отсутствии каких-либо причин вести расследование в отношении сегодняшних или бывших сотрудников ING.
Апелляционный суд Гааги отметил, что топ-менеджеры не должны оставаться безнаказанными, если нарушения были допущены в тот период, когда руководители занимали соответствующие должности в банке. В интервью газете The Washigton Post представитель прокуратуры Нидерландов подчеркнул, что расследование в отношении менеджера такого уровня – очень редкий случай, но им остается лишь действовать согласно распоряжению суда. Мы будем следить за развитием ситуации.
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