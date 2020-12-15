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вторник, 15 декабря 2020 года   

Новости швейцарских железных дорог|Nouvelles des chemins de fer suisses

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Цюрих-Лугано, 15. 12. 2020.

© SBB CFF FFS

Обновленное расписание движения поездов железнодорожной компании SBB/CFF на 2021 год действует с 13 декабря. Рассказываем в подробностях.|
L'horaire des trains de la compagnie ferroviaire CFF / CFF pour 2021 est valable à partir du 13 décembre. Lisez plus en détail dans notre article.

Наша Газета писала о том, что 4 сентября SBB/CFF открыла туннель Ченери в рамках проекта «Новое железнодорожное сообщение через Альпы» (NLFA), это сооружение позволит увеличить объемы перевозки товаров и пассажиров, а также решить проблему перегрузки автодорог в Тичино. С 1980-х годов Швейцария делает ставку на долгосрочную транспортную политику, главная цель которой – перевод трансальпийских грузоперевозок с автомобильных дорог на рельсы и защита альпийской природы от выхлопных газов. Пропускная способность туннеля Ченери: 170 грузовых и 180 пассажирских поездов в сутки, максимальная скорость составов – 160 км/ч и 250 км/ч соответственно.

C 13 декабря из Цюриха в Милан совершается 10 прямых рейсов в день, поездка занимает 3 часа 17 минут, из Цюриха в Мюнхен – около 4 часов (6 рейсов в день). Из города на Лиммате до Лугано можно доехать менее чем за 2 часа. Большую часть рейсов между женевским аэропортом и Санкт-Галленом (через Лозанну, Фрибург и Берн) совершают новые поезда Duplex Grandes Lignes, купленные у канадского производителя Bombardier и отличающиеся повышенной вместимостью (до 360 дополнительных мест), подчеркивается на сайте SBB/CFF.

В Эгль (кантон Во) каждые полчаса ходят поезда из Валлорба и Грансона, между Невшателем и Билем введен дополнительный рейс рано утром, из Фрибурга в Ивердон-ле-Бен (и обратно) составы теперь ходят каждые полчаса ежедневно, включая выходные. С 19 декабря до 5 апреля, по выходным и праздничным дням можно будет без пересадок добраться на поезде Verbier Express из Женевы до валезанского городка Шабль, чтобы покататься на лыжах на местном курорте (если, конечно, его не закроют в связи с пандемией).

Из Базеля в Милан теперь отправляется не один, а два состава в день (в 11:03 и 15:03), Люцерн с Базелем соединяет дополнительный рейс, отправление – в 4:54, прибытие – в 5:56. Жутко представить, что кому-то приходится вставать в такую рань, но те, кому это необходимо, будут благодарны компании SBB/CFF. Поездка из Санкт-Галлена в Цюрих занимает 59 минут (на 3 минуты быстрее, чем раньше), из санкт-галленских городов Виль, Уцвиль, Флавиль, Госсау можно без пересадок добраться до Берна. По линии Санкт-Галлен-Цюрих-Берн поезда теперь отправляются 24 раза в день, что на 10 больше, чем раньше. На линии IC3 между Цюрихом и Куром введены дополнительные ежедневные рейсы: из города на Лиммате последний отправляется в 22:38, из Кура – в 21:08. По линии IR70 состав доставляет пассажиров из Люцерна в Цюрих за 41 минуту, время в пути сократилось приблизительно на 10%. Этого удалось добиться, отменив остановку в Тальвиле. Жителям этого города придется пользоваться поездами, следующими по линиям IR75 и S24.

Из Беллинцоны в Цюрих введен новый рейс, отправление – в 5:07, а в 6:55 за окном вагона будет уже вокзал города на Лиммате. Если вы сильно задержались, то обратно в италоязычный город можно добраться но новом ночном поезде, который отправляется в 23:05. В будущем компания SBB/CFF намерена увеличить число рейсов в Милан, Геную, Болонью и Венецию.

К сожалению, на фоне санитарного кризиса обострилась нехватка машинистов, 13 декабря для поездов Léman Express было введено новое расписание, однако SBB/CFF обещает, что прежнее будет восстановлено в апреле 2021 года. Временное расписание Léman Express можно просмотреть здесь. Расписание любых поездов SBB/CFF доступно на этой странице.

 

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