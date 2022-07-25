Очаровательная пара киномошенников Лиса Алиса и Кот Базилио советовали не хранить денежки в банках, а зарыть их в полночь на поле Чудес и хорошенько полить. Крекс-пекс-фекс – и из монет должно вырасти дерево с золотыми листьями. Швейцарские «Буратино» не настолько наивны, чтобы следовать таким советам. Где же хранят и как инвестируют свои средства жители одной из самых богатых стран мира?

Согласно недавнему опросу независимой швейцарской платформы Moneyland для сравнения стоимости услуг банков, страховых и телекоммуникационных компаний, швейцарцы инвестируют деньги, по крайней мере, одним из способов. Самым популярным из них оказался личный счет, на котором имеют хотя бы часть средств почти девять из десяти респондентов (89%). Парадоксальным образом сберегательные счета менее популярны (83%), несмотря на то, что они как раз и предназначены для людей, которые хотят хранить деньги длительный срок. «Многие клиенты банков не знают разницы между личным и сберегательным счетами. Но даже в наше время низких процентных ставок некоторые банки все еще предлагают несколько более высокие проценты по вкладам, размещенным на сберегательном счете», - пояснил директор Moneyland Бенджамин Манц.

Третья по распространенности форма размещения средств – это … хранение дома. При этом 42% опрошенных швейцарцев имеют дома лишь небольшую сумму наличных, однако 8% респондентов хранят крупные суммы или даже все свои деньги в наличных.

Пенсионные фонды становятся все более востребованными, особенно по сравнению с предыдущим годом: этот вид инвестиций выбирают 65% населения. Кроме того, более половины жителей вложили средства в третью пенсионную ступень (3a). Вероятно, это связано с низкими процентными ставками, а также с распространением специальных приложений, которые облегчают такую форму инвестирования. Логично, что пенсионное обеспечение больше всего беспокоит людей в возрасте от 26 до 49 лет, тогда как младшее поколение об этом пока не задумывается. Так, лишь чуть более трети молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет вкладывают в пенсионные фонды или перечисляют средства на накопительные счета 3a.

Что касается ценных бумаг, то швейцарские по-прежнему имеют небольшое преимущество перед иностранными. 27% опрошенных инвестируют в швейцарские акции, в то время как зарубежными владеют только 22% швейцарцев.

Более четверти населения (26%) отдают предпочтение золоту, которое рассматривается многими инвесторами как защита от инфляции. Для сравнения: в настоящее время золотом владеют почти столько же швейцарцев, сколько и акциями. Тем не менее, в драгоценные металлы вкладывают лишь небольшие суммы.

Любопытно, что мужчины инвестируют чаще, чем женщины. Фонды и акции, в частности, более популярны среди мужчин. Более того, пожилые люди, как правило, инвестируют деньги реже, что особенно заметно на примере криптовалют. Только 6% жителей старше 49 лет инвестируют в биткоин. В среднем в Швейцарии 18% представителей всех возрастных групп покупают эту валюту. Зато старшее поколение активнее вкладывает средства в недвижимость, тогда как многие молодые люди не могут позволить себе приобретать жилье из-за размера требуемого капитала. В целом, 14% участников опроса уже вложили значительную сумму или даже все свои активы в недвижимость, а 13% инвестировали среднюю сумму.

В немецкоязычной части Швейцарии почти все формы инвестиций более распространены, чем во франкоязычной. Например, 28% говорящих по-немецки респондентов покупают золото, а в Романдии этот показатель составляет 21%. Пенсионные решения также реже используются в качестве формы инвестирования во франкоязычных кантонах. Однако страхование жизни и инвестиции в недвижимость немного более популярны в Романдии, чем в других частях страны.

Как же распоряжаются своими деньгами миллионеры? Люди с активами более 500 000 франков инвестируют значительно чаще, чем остальное население Швейцарии. Например, 71% миллионеров приобретает иностранные акции. Если же не принимать во внимание размер состояния, то в среднем только 22% опрошенных отдают предпочтение этой форме вложения средств. В целом, по мере роста благосостояния увеличивается и количество приобретенных акций. Однако многие классические инвестиционные продукты банков все чаще теперь используются людьми с немного меньшими доходами.