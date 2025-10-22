Монако вместо Швейцарии?

В Монако и налоги ниже, и теплее, чем в Швейцарских Альпах… Фото: Ricardo Gomez Angel, Unsplash
Неопределенность, вызванная грядущим голосованием о налоге на наследство, заставляет некоторых раздумывающих о смене жительства миллионеров делать выбор не в пользу Швейцарии.
L’incertitude suscitée par le prochain vote sur l’initiative sur les successions incite certains millionnaires qui envisagent de changer de résidence à ne pas choisir la Suisse.
Наша Газета уже рассказывала о сути инициативы Молодых социалистов, которые призывают ввести налог в размере 50% на наследства, превышающие 50 млн франков. Вырученные средства должны быть использованы Конфедерацией и кантонами для борьбы с изменением климата.