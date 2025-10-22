Монако вместо Швейцарии? | Monaco au lieu de la Suisse ?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 22.10.2025.
В Монако и налоги ниже, и теплее, чем в Швейцарских Альпах… Фото: Ricardo Gomez Angel, Unsplash

Неопределенность, вызванная грядущим голосованием о налоге на наследство, заставляет некоторых раздумывающих о смене жительства миллионеров делать выбор не в пользу Швейцарии.

|

L’incertitude suscitée par le prochain vote sur l’initiative sur les successions incite certains millionnaires qui envisagent de changer de résidence à ne pas choisir la Suisse.

Наша Газета уже рассказывала о сути инициативы Молодых социалистов, которые призывают ввести налог в размере 50% на наследства, превышающие 50 млн франков. Вырученные средства должны быть использованы Конфедерацией и кантонами для борьбы с изменением климата.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Подписка на месяц
CHF 15
Подписка на год
CHF 150
Купить статью
CHF 5
референдумы в швейцарии
налогообложение в швейцарии
наследство в Швейцарии
налог на наследство швейцария франция
налоги
налоговые льготы
О текстовых форматах

Plain text

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.08
CHF-RUB 102.49
Погода
Афиша
Lezhneva
Кусама
Lissitsky

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Яёи Кусама. Наивно. Супер

Этой осенью в Швейцарии проходит первая ретроспектива самой известной в мире японской художницы – Яёи Кусамы. Рассказываем, как устроена эта эпохальная выставка Фонда Бейлера, которая еще до открытия вызвала настоящий ажиотаж среди швейцарских (и не только) ценителей современного искусства. 

Всего просмотров: 1249
Пора сбрасывать маски

«Чисто» пропалестинские демонстрации и прочие манифестации, неожиданно приобретающие такую окраску, стали в последние два года делом в Швейцарии столь обыденным, что бессмысленно рассказывать о каждой из них. Однако есть исключения, заслуживающие внимания.

Всего просмотров: 503
В «трениках» в школу?

Некоторые образовательные учреждения Люцерна запретили ношение спортивных брюк на уроках.

Всего просмотров: 492

Самое читаемое

Монако вместо Швейцарии?

Неопределенность, вызванная грядущим голосованием о налоге на наследство, заставляет некоторых раздумывающих о смене жительства миллионеров делать выбор не в пользу Швейцарии.

Всего просмотров: 209
Массовые сокращения в Nestlé

Крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания объявила о намерении сократить 16 000 рабочих мест. Планы затронут и Швейцарию.

Всего просмотров: 339