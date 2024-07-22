Мир становится богаче |Le monde devient plus riche

Составляемый на протяжении пятнадцати лет доклад Global Wealth Report служит ориентиром не только для экономистов и аналитиков, но и для тех, кто интересуется глобальными тенденциями формирования и распределения частных состояний. Издание этого года охватывает 56 рынков, на которые приходится более 92% мирового благосостояния.