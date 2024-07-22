Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 22.07.2024.
Согласно опубликованному банком UBS отчету Global Wealth Report, во всем мире люди становятся богаче – и не только те, кто уже обладает большим состоянием. Что касается швейцарцев, то они самые богатые в мире. В среднем.|
Selon l’UBS Global Wealth Report, partout dans le monde, les gens s’enrichissent progressivement, et pas seulement ceux qui possèdent déjà une grande fortune. En ce qui concerne les Suisses, ils sont en moyenne les plus riches.
Составляемый на протяжении пятнадцати лет доклад Global Wealth Report служит ориентиром не только для экономистов и аналитиков, но и для тех, кто интересуется глобальными тенденциями формирования и распределения частных состояний. Издание этого года охватывает 56 рынков, на которые приходится более 92% мирового благосостояния.
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