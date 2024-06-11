Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 11 июня 2024 года   

Люкс в Альпах: 21 500 франков за квадратный метр |Le luxe dans les Alpes : 21 500 francs par mètre carré

Автор: , Вербье, .

По цене за квадратный метр в так называемых вторых резиденциях Вербье обогнал даже Санкт-Мориц. Фото: Alena Torgonskaya, Unsplash

Где в Швейцарии продаются самые дорогие дома для отдыха? И что стоит учитывать при приобретении такого типа жилья?

|

Où se trouvent les biens immobiliers de vacances les plus chers en Suisse ? Et quels sont les éléments à prendre en compte lors de l'achat de ce type de logement ?

Пандемия коронавируса давно закончилась, но подогретый локдаунами и карантинами спрос на дома для отдыха в Швейцарии сохраняется. Согласно недавнему исследованию UBS, в первом квартале текущего года цены на этот тип недвижимости выросли в среднем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлом года, а с конца 2019 года – почти на 30%. При этом рынок «высох»: объявления о продаже отпускных квартир часто даже не публикуются, и информацию можно узнать только через агентов по недвижимости.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
покупка недвижимости в Швейцарии
инвестиции в швейцарскую недвижимость
недвижимость в Швейцарии
Статьи по теме: 
Отпуск в швейцарском шале – с комфортом или в спартанском стиле?
Гштаад и Вербье - борьба за шале продолжается
Хочу шале! Любой ценой
В Вале не строят больше шале…
Лыжи и сноуборды «делают ноги» из шале
Швейцария пока не покончила с загородными резиденциями
Загородный дом в хлеву
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария прикрывает границы

 В течение богатого событиями лета на границах страны участятся проверки – правда, не на всех и не всегда. А тогда какой смысл?

Всего просмотров: 788

Результаты голосования 9 июня

 Медстраховка, рост расходов в сфере здравоохранения, прививки, энергетика, символы ненависти и многое другое – граждане Швейцарии высказали свое мнение по ряду вопросов федерального и кантонального значения.

Всего просмотров: 678

Женевский автосалон: конец истории

Почему организаторы знаменитой автомобильной выставки решили отказаться от ее проведения?

Всего просмотров: 633
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

9 мая - общий День Победы

 Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 8,898

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 2,484

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 4,434
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top