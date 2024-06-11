Люкс в Альпах: 21 500 франков за квадратный метр |Le luxe dans les Alpes : 21 500 francs par mètre carré

Пандемия коронавируса давно закончилась, но подогретый локдаунами и карантинами спрос на дома для отдыха в Швейцарии сохраняется. Согласно недавнему исследованию UBS, в первом квартале текущего года цены на этот тип недвижимости выросли в среднем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлом года, а с конца 2019 года – почти на 30%. При этом рынок «высох»: объявления о продаже отпускных квартир часто даже не публикуются, и информацию можно узнать только через агентов по недвижимости.