Автор: Заррина Салимова, Вербье, 11.06.2024.
Где в Швейцарии продаются самые дорогие дома для отдыха? И что стоит учитывать при приобретении такого типа жилья?|
Où se trouvent les biens immobiliers de vacances les plus chers en Suisse ? Et quels sont les éléments à prendre en compte lors de l'achat de ce type de logement ?
Пандемия коронавируса давно закончилась, но подогретый локдаунами и карантинами спрос на дома для отдыха в Швейцарии сохраняется. Согласно недавнему исследованию UBS, в первом квартале текущего года цены на этот тип недвижимости выросли в среднем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлом года, а с конца 2019 года – почти на 30%. При этом рынок «высох»: объявления о продаже отпускных квартир часто даже не публикуются, и информацию можно узнать только через агентов по недвижимости.
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