Какие швейцарские товары продолжают поступать в Россию? |Quels produits suisses continuent à être exportés vers la Russie?

После начала войны швейцарские часы и украшения стали особенно популярны в соседних с Россией странах. Идет ли речь об обходе санкций? Фото: Brooks Leibee, Unsplash

Cанкции действуют вот уже почти два года, но к краху российской экономики они пока не привели. «Торговля подобна воде. Она находит дорогу. И из нейтральной Швейцарии тоже», - пишут корреспонденты NZZ, обратившие внимание на некоторые странности в экспортной отчетности страны.