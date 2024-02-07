Автор: Заррина Салимова, Берн, 07.02.2024.
Журналисты NZZ проанализировали данные швейцарского экспорта и пришли к интересным выводам.|
Les journalistes de la NZZ ont analysé les données relatives aux exportations suisses et sont parvenus à des conclusions intéressantes.
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