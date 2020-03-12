Налоговая система Конфедерации может показаться сложной новичку, но лишь на первый взгляд. Стоит отметить, что в Швейцарии существует несколько уровней налоговых органов: федеральный (регулируется Федеральной конституцией), кантональный (регулируется кантонами), муниципальный (управляется коммуной). При заполнении декларации необходимо обратить внимание на несколько моментов. Транспортные расходы на поездки от дома до места работы: нужно помнить, что сумма такого вычета из федерального налога не может превышать 3 тыс. франков. По мнению властей, это ограничение должно стимулировать граждан пользоваться общественным транспортом.



Представитель аудиторской компании BDO Дени Буавен отметил в интервью журналу Bilan, что налоговая администрация может вычесть расходы на поездки на работу в личном автомобиле при определенных обстоятельствах: инвалидность, отсутствие общественного транспорта в конкретном районе или плохое сообщение. Интересно, что при расчете кантонального налога сумма вычета на транспорт сильно отличается в разных регионах. Например, если по пути в офис швейцарец ежедневно проезжает 150 км, то во Фрибурге, Вале и Юра сумму налога можно уменьшить на 19,5-21 тыс. франков, тогда как в Женеве – максимум на 500 франков. Стоимость общего абонемента второго класса также позволяется вычесть, если этот документ работник оплатил из своего кармана и покупка оправдана с точки зрения его профессиональной деятельности.



Сегодня многие швейцарцы повышают уровень своего образования, иногда за собственные средства, при этом полезно помнить, что такие расходы можно вычесть из суммы налогов. Правда, не более 12 тыс. франков год, и если студенту уже исполнилось 20 лет. Что касается частных предпринимателей и фрилансеров, то при работе из дома они могут вычесть часть арендной платы. Например, налогоплательщик, который снимает четырехкомнатную квартиру за 2000 франков в месяц, имеет право уменьшить сумму налога на 500 франков в месяц, т.е. на 6 тыс. в год. При использовании личного телефона для работы, например, в качестве консультанта, можно указать, что 80% расходов на связь связаны с профессиональной деятельностью. При использовании личного автомобиля по работе лучше всего завести дневник и записывать туда сведения о поездках. Как правило, вычет составляет 0,7 франка на каждый километр, но сумма может измениться в зависимости от модели машины и объема потребляемого топлива. Добавим, что независимые специалисты могут вычесть и стоимость семинаров и курсов профессиональной подготовки, а также связанные с ними расходы, включая проживание в гостинице. В последнем случае речь, конечно, не идет о пятизвездочных отелях: по словам, Дени Буавена, если налогоплательщик не перегибает палку, то у инспекторов не возникнет сомнений. Например, семинар оканчивается в 16:00 и есть время вернуться к себе в тот же день – в этом случае следует ехать домой, если же все закончилось поздно вечером, то расходы на номер в гостинице полностью оправданы.





Вложения в оборудование тоже можно вычесть из суммы налога. Если парикмахер потратил 100 тыс. франков на кресла для клиентов, а срок амортизации составляет 10 лет, то в следующих десяти декларациях можно каждый раз уменьшать сумму налога на 10 тыс. франков. Конечно, инспекторы не могут досконально проверить информацию в каждой декларации, но указание данных, явно не соответствующих экономическим реалиям в конкретной сфере деятельности, наверняка покажется им странным.Если говорить о парах, состоящих в браке, то многие полагают, что в таком случае приходится платить больше налогов. В действительности необходимо отдельно анализировать каждую ситуацию. Например, живущая в Лозанне пара, официально не оформившая свои отношения, заплатит около 27 тыс. франков налогов, если каждый зарабатывает 75 тыс. в год, отметил директор романдского отделения консалтинговой компании VZ Роланд Брон. После росписи в ЗАГСе сумма налога вырастет до 28 937 франков. Ситуация меняется, когда один партнер зарабатывает 150 тыс., а второй просто сидит дома: до заключения брака сумма налога составит 40 151 франк, после свадьбы – 30 722. Как поется в песне: думайте сами, решайте сами…