Коронавирус заставил швейцарцев искать альтернативные способы проведения отпуска. Особой популярностью сегодня пользуются трейлеры: «Это дает нам возможность совершать поездки, когда стоит прекрасная погода, и оставаться на месте, если погода не радует», - рассказал в интервью телерадиокомпании RTS вице-президент клуба владельцев автодомов Романдской Швейцарии (CCCSR) Алессандро Ишино.

Алессандро Ишино увлекается трейлерами более полувека и старается популяризировать это средство передвижения. По его словам, достаточно одного путешественника, который оставит после себя мусор, чтобы люди думали плохо обо всех владельцах домов на колесах. Эксперт выразил сожаление по поводу недостатка парковок для трейлеров: по его мнению, власти коммун считают скупердяями гостей, прибывающих в автодомах, так как полагают, что единственным доходом от них будет туристический сбор. «Если я остановлюсь в деревне или городе, то пойду в ресторан, а также за покупками в магазины», - приводит Алессандро Ишино веский контраргумент.

На сайте CCCSR есть много полезной информации: карта парковок для автодомов, практические советы и т.д. Например, уезжая в путешествие, стоит налить в чашку воды и поставить ее в морозилку. Когда вода замерзнет, положите на поверхность льда монетку: если, вернувшись домой, вы увидите монетку на прежнем месте, это значит, что в ваше отсутствие не было неполадок в электросети и ваши продукты в порядке. Если же монетка оказалась на дне чашки подо льдом, то вы поймете, что в какой-то момент продукты успели разморозиться, испортиться и снова замерзнуть.

В списке причин, по которым любителям автодомов не всегда рады, есть и опасения властей, что стоянки трейлеров являются источником шума и беспорядка. Кроме того, оборудование пунктов, в которых водители могут зарядить сервисные аккумуляторы и набрать питьевой воды, требует определенных вложений. Впрочем, ситуация, вероятно, скоро изменится. Кантон Юра недавно объявил о планах создания четырех новых парковок, вместе способных принять 200 автодомов. Такое решение принято потому, что весной этого года районы Франш-Монтань и Кло дю Ду в Юра пережили «нашествие» трейлеров. Случалось, что такие авто оставляли даже в заповедниках, что возмутило местных жителей. Парковка в отведенных для этого местах будет выгодна для гостей кантона, поскольку им предоставят скидки в разных магазинах, а, если они останутся на несколько дней, то смогут бесплатно прокатиться на лошадях.

В Грюйере (кантон Фрибург) есть три парковки для трейлеров, здесь рады путешественникам, в том числе из-за временного отсутствия других туристов. Минус в том, что на стоянках нет стоек Eurorelais для зарядки аккумуляторов: власти не хотят, чтобы они конкурировали с коммунальной парковкой, где установлены такие стойки. Местная администрация планирует вначале оценить, как будет развиваться этот вид туризма, а потом принять решение об установке дополнительного оборудования.

Перед отправкой в путешествие лучше связаться с туристическим офисом интересующей вас коммуны и заранее выяснить, какие удобства вам могут предложить на месте. В Грюйере можно зарядить батареи трейлера на парковке Télécabine вместимостью до 30-ти машин (коммуна Шарме), здесь есть также туалеты и бювет. Чтобы гости не ставили свои авто, где придется, местные власти предпочитают «собрать» их в одном месте недалеко от деревни. «Это помогает развивать местную экономику», - пояснил коммунальный советник Бруно Клеман. Базовая цена за парковку составляет 15 франков в день, не включая цену жетонов для зарядки аккумуляторов и туристический сбор. Если путешественник хочет только зарядить сервисные батареи, то он не обязан останавливаться на ночь: можно просто купить жетон.

Добавим, что автодома – не единственные средства передвижения, которые стали пользоваться повышенным спросом в связи с пандемией. Эксперты сайта сравнения цен comparis.ch провели исследование и выяснили, что в мае этого года число поисковых запросов со словом «мотоцикл» выросло на 78% по сравнению с маем 2019-го, а со словами «страхование мотоцикла» - на 52%. Представитель comparis.ch Андреа Ауэр отметила, что такой интерес к железным коням можно объяснить боязнью заразиться коронавирусом в общественном транспорте. Кроме того, ограничения, действующие в разных странах, и угроза второй волны инфекции отбили у многих желание провести отпуск за границей. Возможно, что красоты родной страны помогут швейцарцам забыть о страхах и полноценно отдохнуть.