Праздничный сезон – напряженное время для работников почты, которым ежедневно приходится доставлять огромное число посылок. Вслед за прошедшими в конце ноября акциями «Черная пятница» и «Киберпонедельник» начались рождественские распродажи, и многие жители Швейцарии не смогли устоять перед заманчивыми скидками, которые предлагают онлайн-магазины. Так, в почтовом центре в Херкингене в предрождественский период ежедневно обрабатывается до 440 000 посылок. Росту интернет-торговли способствует простота совершения интернет-покупок: оплату можно отложить на 30 дней, а доставка и возврат нередко бесплатны. Как же тут не заказать на примерку три кофточки и пять пар брюк в восьми разных магазинах?

Любителям онлайн-шопинга стоит помнить о том, что распродажи – горячая пора не только для торговцев, но и для грабителей. По статистике, число краж почтовых отправлений в Швейцарии находится в нижнем однозначном диапазоне на тысячу человек. Но, как уточняет SRF, в абсолютных цифрах это выглядит впечатляюще: в прошлом году было потеряно или украдено около 200 000 из 200 миллионов обработанных почтой посылок. В этом году число посылок снизилось примерно до 190 миллионов, то есть, вероятно, около 190 000 из них так и не дойдут до адресата. Посылки Digitec Galaxus, по всей видимости, пользуются у воров наибольшим спросом. Как отмечает SRF, крупнейший в Швейцарии интернет-магазин сообщает о потере от 0,2% до 0,3% отправляемых им заказов.

По данным кантональной полиции Золотурна, посылки обычно крадут из почтового ящика, на лестничных клетках или около подъездов. Если посылки не помещаются в почтовый ящик, то почтальоны могут оставить их у входной двери, но только в том случае, если это место защищено от непогоды и удалено от улицы и находится вне поля постороннего зрения, а также если клиент сам прямо попросил об этом, например, оставив соответсвующее распоряжение через свой почтовый аккаунт. В противном случае почтальон должен забрать посылку и оставить квитанцию о получении отправления в почтовом отделении. Тем не менее, иногда посылки оставляют у входной двери, хотя их хорошо видно с улицы – это компромисс между быстрой доставкой и безопасностью.

Кража посылки обычно покрывается страховкой домашнего имущества: в подавляющем большинстве случаев этот пункт входит в блок «простой кражи в доме». Страховая компания Axa по запросу SRF уточнила, что с 2018 года наблюдается трехкратный рост сообщений о кражах посылок. В этом году ожидается, что будет зарегистрировано около 500 краж, что соответствует лишь примерно 2% всех зарегистрированных простых краж. Подобный страховой случай обходится Axa в среднем в 300 франков. Чтобы заявить о краже посылки в страховую компанию, нужно сначала подать заявление в полицию.

Учитывая тот факт, что количество посылок в последние годы резко возросло, логично предположить, что все большее их число может быть украдено. Как же можно себя обезопасить? Почта Швейцарии рекомендует обращаться за помощью к соседям, попросив их забрать посылку, а также выбирать определенные дни доставки, например, когда кто-то находится дома. Кроме того, можно заказывать доставку посылок на один из 220 почтовых терминалов, которые работают круглосуточно.

Добавим, что швейцарцы бьют рекорды не только по числу онлайн-покупок, но и по количеству их возвратов. Согласно статистике службы доставки DPD, 27% сделанных швейцарскими покупателями заказов в итоге возвращаются на склад – это самый высокий показатель в Европе, где в среднем отправляют обратно 12% посылок. Чтобы сократить количество возвратов, многие компании начали взимать плату за доставку. Так, Zalando предлагает бесплатный возврат только при покупке на сумму свыше 30 франков. Парадокс заключается в том, насколько сильно слова о необходимости защиты окружающей среды расходятся с делом. 64% особенно активных швейцарских онлайн-покупателей заявили в опросе DPD, что придают большое значение экологически сознательному поведению компаний и брендов. Эти «добросовестные» пользователи как раз и являются той группой, которая отправляет обратно больше всего посылок и тем самым увеличивает углеродный след. Что ж, всюду двойные стандарты…