В течение многих лет декабрьские торги в аукционном доме Пиге негласно назывались русскими – такое обилие было там предметов, так или иначе связанных с русской историей и культурой. В этом году лотов меньше, что нисколько не умаляет их качества и раритета.

В сентябре этого года мы рассказывали о выставлявшейся на продажу изумительной золотой табакерке, покрытой синей «королевской» эмалью и украшенной шестью бриллиантами старинной огранки и выложенными из бриллиантов вензелем «А» Александра I и царской короной: при оценочной стоимости в 40 000–60 000 франков это маленькое ювелирное чудо, созданное ювелиром Иоганном Вильгельмом Кейбелем в Санкт-Петербурге, было продано за 100 тысяч шв.франков.

Табакерки часто использовались русскими царями в качестве подарков людям, чью службу в целом или отдельные услуги они ценили. Поэтому производились они если не в промышленных масштабах, то в достаточных количествах для того, чтобы их периодическое возникновение на аукционах не вызывало удивления.

Табакерка, которую ценитель прекрасного сможет приобрести уже 7 декабря, напоминает ту, о которой шла речь в сентябре. Что логично, ведь автор ее – тоже Иоганн Вильгельм Кейбель, о чем свидетельствует выгравированное кириллицей личное клеймо мастера. Благодаря другому клейму известен год создания – 1845-й. Прямоугольная табакерка размером 9x6,7x3,5 см и весом 194 г. также выполнена из золота, покрыта синей эмалью и украшена бриллиантами. Но крышку ее украшает уже вензель царя Николая I (1825-1855), заключенный в овальный медальон.

Этот щедрый царский подарок получил Константин Кантакузен (1791-1877), представитель румынского княжеского рода, утвержденного в России в княжеском достоинстве в 1865 году. (Напомним швейцарским старожилам, что Константин Кантакузен – далекий предок Петра Петровича Кантакузена, в монашестве Амвросия (1947-2009), епископа Русской православной церкви за рубежом, в течение многих лет прослужившего настоятелем в Веве.)

Согласно семейному преданию, таким образом была отмечена служба Константина Кантакузена на различных административных и политических должностях при российском дворе, а также его влияние в Валахии и в Молдавии во время русско-турецких войн. Будучи боярином высокого ранга, он занимал посты госсекретаря и министра юстиции, после чего, в 1848 году, был назначен губернатором. Принято считать, что Константин Кантакузен поддерживал российское присутствие в Дунайских княжествах. Известно, например, что он напрямую общался с графом Павлом Дмитриевичем Киселевым (1788-1872), во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов командовавшим российскими войсками в Дунайских княжествах, а затем, до 1834 года, управлявшим Дунайскими княжествами, находившимися под протекторатом России: под его руководством были приняты первые конституции Молдавии и Валахии – органические регламенты.

В качестве регента Валахии Константин Кантакузен подавил революцию 1848 года, после чего занимал различные министерские должности в княжествах при Николае I. Верная служба принесла ему многочисленные государственные награды (в частности, ордена св. Станислава, св. Анны и св. Владимира), а также царский подарок, которым теперь можно полюбоваться в Женеве. По информации, которой располагает аукционный дом Пиге, табакерка была привезена в Париж из Бухареста в 1948 году, а затем, переданная по наследству, оказалась в Швейцарии. Ее оценочная стоимость – 20000-30000 шв. франков.

На торги будут выставлены еще несколько небезынтересных (и более доступных по цене) «русских» лотов. Например, серебряный самовар с подставкой (конец 19 в.) и ларец для драгоценностей (1920 г.), созданные на ювелирной фабрике, основанной в 1871 году в Москве И. П. Хлебниковым и получившей известность благодаря изготовлению ювелирных изделий из золота, серебра и драгоценных камней. Одно из декоративных блюд, изготовленное по случаю коронации Николая II, хранится в Оружейной палате Кремля. Самовар и ларец оценены в 2000-3000 шв. франков каждый.

Кому-то может приглянуться чайный сервиз «tête-à-tête» на двух персон, с чайником, молочником, подносом и, что самое примечательное, с сундучком для путешествий. Видимо, в период правления Александра II, в 1858 году, когда сервиз был сделан на Императорской фарфоровой мануфактуре, было принято не выходить на прогулку без такого сундучка – а вдруг чаю захочется? Ничто не мешает возродить традицию, благо в Швейцарии множество подходящих мест для вкушения чая на природе. (Оценочная стоимость сервиза – 4000-6000 шв. франков.)

Любителей живописи может соблазнить портрет царя Николая I кисти Георга (Егора Ивановича) Ботмана (1810-1891): за эту работу, выполненную в стиле официального портрета, художник получил от Императорской Академии художеств в 1853 году звание академика портретной живописи.







Совсем в ином стиле картина украинского мастера пейзажа Ивана Похитонова (1850-1923) «Заснеженный двор, Горячий Ключ», созданная в 1918 году и оцененная сегодня в 12000-18000 шв.франков.

Наконец, на продажу выставлены несколько русских икон, созданных в 18-19 веках.

От редакции: Полюбоваться всеми этими произведениями искусства можно будет 2-4 декабря с 12 до 19 ч. по адресу 44 et 51, rue Prévost-Martin 1205 Genève, а по предварительной договоренности 30 ноября и 1 декабря. Продажи в формате онлайн уже начались и продлятся до 8 декабря, а сами торги пройдут 7 и 8 декабря. Всю дополнительную информацию вы найдете на сайте аукционного дома Пиге.