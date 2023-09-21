Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 21.09.2023.
Швейцарский стартап, разрабатывающий продукты дополненной реальности для автомобилей, обанкротился из-за своих российских связей.|
Une start-up suisse développant des produits de réalité augmentée pour les voitures est mise en faillite en raison de ses liens avec la Russie.
В последние годы компания WayRay, которую называют швейцарским флагманом в сфере дополненной реальности, неоднократно упоминалась в прессе – в основном, в связи с разрабатываемыми фирмой инновационными технологиями. Стартап, например, изобрел основанную на дополненной реальности тонкую прозрачную пленку, которая наклеивается на лобовое стекло автомобиля и предоставляет водителю необходимую ему информацию. Подобные голографические навигаторы видны независимо от угла обзора, при этом объекты на дисплее отображаются не плоско, а с разной глубиной.
«Бедный художник» в БазелеДо 28 января 2024 года в Фонде Бейлера в Базеле будет работать открывшаяся вчера выставка легендарного грузинского художника Нико Пиросмани.
Грязные русские деньги?Швейцарские журналисты продолжают бдительно следить за попытками обхода санкций в отношении российских граждан, используя для этого различные источники, включая утечки информации в даркнет.
Российские бриллианты в швейцарских ювелирных магазинах?Корреспонденты телеканала SRF выяснили, как драгоценные камни могут попасть из России в Швейцарию, несмотря на войну в Украине.
«Бедный художник» в БазелеДо 28 января 2024 года в Фонде Бейлера в Базеле будет работать открывшаяся вчера выставка легендарного грузинского художника Нико Пиросмани.
Пастернак, и с чем его едят?О чем вы думаете при слове «пастернак»? О поэзии или еде? Если о еде, то прекрасно, потому что сегодня мы вам расскажем о том, какие блюда можно приготовить из корнеплодов этого растения.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Добавить комментарий