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четверг, 21 сентября 2023 года   

Банкротство WayRay |La faillite de WayRay

Автор: , Цюрих, .

Фото: WayRay

Швейцарский стартап, разрабатывающий продукты дополненной реальности для автомобилей, обанкротился из-за своих российских связей.

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Une start-up suisse développant des produits de réalité augmentée pour les voitures est mise en faillite en raison de ses liens avec la Russie.

В последние годы компания WayRay, которую называют швейцарским флагманом в сфере дополненной реальности, неоднократно упоминалась в прессе – в основном, в связи с разрабатываемыми фирмой инновационными технологиями. Стартап, например, изобрел основанную на дополненной реальности тонкую прозрачную пленку, которая наклеивается на лобовое стекло автомобиля и предоставляет водителю необходимую ему информацию. Подобные голографические навигаторы видны независимо от угла обзора, при этом объекты на дисплее отображаются не плоско, а с разной глубиной.

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