Автор: Лейла Бабаева, Цюрих-Буэнос-Айрес, 6. 03. 2020. Просмотров: 119
Центр Симона Визенталя, ведущий борьбу с антисемитизмом и расизмом, обнародовал список 12 тыс. нацистов, живших в Аргентине с 1930-х годов. Некоторые из них имели счета в банке Schweizerische Kreditanstalt, позднее переименованном в Credit Suisse.|
В коммюнике Центра Симона Визенталя высказывается предположение, что на швейцарских счетах нацистов, долгое время остававшихся невостребованными, хранятся деньги, отнятые у евреев. Правозащитная организация направила в Credit Suisse запрос о предоставлении доступа к его архивам. В 1930-х годах пронацистский режим президента Аргентины Хосе Феликса Урибуру и его преемника Агустина Педро Хусто принял множество фашистов - в 1938 году здесь насчитывалось 1400 членов заграничной секции НСДАП (Немецкой национал-социалистической рабочей партии), а также более 12 тыс. человек, поддерживавших «Объединение профсоюзов Германии» и 8 тыс. представителей других организаций, помогавших нацистам. «Среди них были такие немецкие компании, как IG Farben (поставщик газа Циклон Б, который использовался для уничтожения евреев и других жертв нацизма) и финансовые учреждения, включая «Немецкий трансатлантический банк» и «Германский банк Южной Америки». «Эти два банка, очевидно, использовались для осуществления денежных переводов в Швейцарию», приводятся в коммюнике слова директора Центр Симона Визенталя по международным отношениям Шимона Сэмуэльса.
«Многие люди, имена которых значатся в списке, были связаны с пронацистскими компаниями, внесенными в черный список США и Великобритании во время Второй мировой войны. В 1938 году в Аргентине пришел к власти Роберто Ортис, создавший специальную комиссию по расследованию антиаргентинской деятельности, желая очистить страну от нацистов. В распоряжение комиссии попали все документы, хранившиеся в Объединении профсоюзов Германии; в 1941-1943 гг. палата депутатов Аргентины изучила документы и опубликовала отчет, включающий информацию о денежных переводах из южноамериканской страны в Швейцарию.
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