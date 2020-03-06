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Аргентина, Швейцария и нацизм|L'Argentine, les nazis et la Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих-Буэнос-Айрес, 6. 03. 2020. Просмотров: 119

Список из прошлого (© wiesenthal.com)

Центр Симона Визенталя, ведущий борьбу с антисемитизмом и расизмом, обнародовал список 12 тыс. нацистов, живших в Аргентине с 1930-х годов. Некоторые из них имели счета в банке Schweizerische Kreditanstalt, позднее переименованном в Credit Suisse.

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Le Centre Simon Wiesenthal, qui lutte contre l'antisémitisme et le racisme, a révélé une liste de 12 000 nazis qui vivaient en Argentine depuis les années 1930. Certains d'entre eux avaient des comptes au Schweizerische Kreditanstalt, l'ancêtre du Credit Suisse.

В коммюнике Центра Симона Визенталя высказывается предположение, что на швейцарских счетах нацистов, долгое время остававшихся невостребованными, хранятся деньги, отнятые у евреев. Правозащитная организация направила в Credit Suisse запрос о предоставлении доступа к его архивам. В 1930-х годах пронацистский режим президента Аргентины Хосе Феликса Урибуру и его преемника Агустина Педро Хусто принял множество фашистов - в 1938 году здесь насчитывалось 1400 членов заграничной секции НСДАП (Немецкой национал-социалистической рабочей партии), а также более 12 тыс. человек, поддерживавших «Объединение профсоюзов Германии» и 8 тыс. представителей других организаций, помогавших нацистам. «Среди них были такие немецкие компании, как IG Farben (поставщик газа Циклон Б, который использовался для уничтожения евреев и других жертв нацизма) и финансовые учреждения, включая «Немецкий трансатлантический банк» и «Германский банк Южной Америки». «Эти два банка, очевидно, использовались для осуществления денежных переводов в Швейцарию», приводятся в коммюнике слова директора Центр Симона Визенталя по международным отношениям Шимона Сэмуэльса.

«Многие люди, имена которых значатся в списке, были связаны с пронацистскими компаниями, внесенными в черный список США и Великобритании во время Второй мировой войны. В 1938 году в Аргентине пришел к власти Роберто Ортис, создавший специальную комиссию по расследованию антиаргентинской деятельности, желая очистить страну от нацистов. В распоряжение комиссии попали все документы, хранившиеся в Объединении профсоюзов Германии; в 1941-1943 гг. палата депутатов Аргентины изучила документы и опубликовала отчет, включающий информацию о денежных переводах из южноамериканской страны в Швейцарию.

В 1943 году националистическая «Группа объединенных офицеров» (ГОУ) совершила в Аргентине государственный переворот, после чего специальная комиссия была распущена, а ее доклады сожжены. Спустя десятилетия исследователь Педро Филипуцци случайно обнаружил в старом штабе нацистов в Буэнос-Айресе копию списка, включающего 12 тыс. имен, и передал ее в Центр Симона Визенталя.

Мы писали о том, что в конце 1990-х годов Швейцария уже столкнулась с необходимостью идентифицировать владельцев невостребованных банковских счетов. Тогда речь шла о возможных жертвах Холокоста. Специально созданная комиссия Volcker (возглавляемая Полом Волкером, бывшим президентом Федеральной резервной системы США) изучила 4,1 млн из 6,8 млн счетов, открытых в швейцарских банках за период с 1933 по 1945 годы. В своем отчете комиссия отметила, что более 50 тысяч этих счетов могли принадлежать жертвам нацизма. Сегодня в Credit Suisse напомнили об этом расследовании, подчеркнув, что проводившие его специалисты составили максимально полный список соответствующих счетов. Тем не менее, банк намерен провести дополнительное расследование, информирует телерадиокомпания RTS.

 

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