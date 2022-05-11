Автор: Заррина Салимова, Берн, 11. 05. 2022.
Федеральный совет планирует открыть в Швейцарии два новых казино. Тем временем, аналитический центр Avenir Suisse критикует практику регулирования азартных игр и предлагает распределять доходы напрямую среди населения.|
Le Conseil fédéral prévoit d’ouvrir deux nouveaux casinos premium en Suisse. De son côté, le think tank Avenir Suisse critique la pratique de la régulation des jeux de hasard et propose de redistribuer les fonds directement à la population.
Игорный бизнес в Швейцарии регулируется правительством, которое выдает соответствующие лицензии. На настоящий момент в стране открыто 21 лицензированное казино – восемь заведений типа А, а также тринадцать заведений типа B. В игорных домах типа B максимальная ставка на одну игру не может превышать 25 франков, в то время как в казино категории A таких ограничений нет. Кроме того, кантоны, в которых расположены казино B, могут взимать кантональный налог с валового игрового дохода, за исключением онлайн-игр. Игры, предлагаемые казино, должны быть разработаны таким образом, чтобы их проведение было безопасным и прозрачным, а игроки должны быть защищены от проявления чрезмерного азарта. Казино считаются финансовыми посредниками, поэтому подпадают под действие Закона о борьбе с отмыванием денег.
По мнению Федерального совета, казино играют важную роль как региональные работодатели, а также приносят большую фискальную выгоду Конфедерации и кантонам. С начала своей деятельности в 2002-2003 годах казино заплатили в общей сложности 7,309 млрд франков налогов на азартные игры, причем 6,253 млрд франков из этой суммы пошли на финансирование фонда социального страхования AVS/AHV. Федеральный совет планирует открыть в 2025 году два новых казино класса А в Винтертуре и Лозанне и увеличить, таким образом, поступления в фонд AVS/AHV.
Новые решения правительства закрепляют существующую практику азартных игр, которая, впрочем, нередко критикуется. Так, специалисты аналитического центра Avenir Suisse считают, что игорный сектор в Швейцарии политизирован и неэффективен. Только управление деятельностью примерно 80 кантональных лотерейных фондов обходится в сумму от 16 до 22 млн франков в год!
Эксперты указывают на конфликт интересов между тремя ролями, которое государство выполняет в этом секторе, выступая одновременно регулятором, поставщиком услуг и бенефициаром. По мнению авторов исследования Юрга Мюллера и Базиля Амманна, этот конфликт интересов ослабляет регулирующую роль государства, затрудняет борьбу с игорной зависимостью и препятствует проведению фундаментальной реформы игорного сектора, которая необходима в условиях цифровизации.
Центр Avenir Suisse разработал программу реформ, чтобы адаптировать швейцарскую игорную систему к вызовам 21 века. Прежде всего, государство должно отказаться от доли в игорных домах и деполитизировать распределение денег из этого сектора. По данным Avenir Suisse, игорный бизнес ежегодно приносит более 1,5 млрд франков. Около миллиарда из этой суммы идет на поддержку спортивных, культурных и социальных проектов, но этот процесс совершенно непрозрачен. Поскольку каждый хочет получить выгоду, справедливое распределение практически невозможно, считают в Avenir Suisse. В качестве примера сомнительного использования средств 20 Minuten приводит давнюю историю, когда часть правительства Люцерна полетела в Москву с Люцернским симфоническим оркестром и профинансировала поездку на 290 000 франков.
К предложениям Avenir Suisse некоторые отнеслись с опаской, отмечая ряд возможных недостатков. При новом распределении средств учреждения культуры, например, больше не смогут рассчитывать на деньги из лотерейных фондов. Это значит, что в приоритетном порядке будут реализовываться только экономически выгодные проекты, в результате чего могут пострадать инновации. Организация Swiss Olympic, бюджет которой на 2022 год составляет около 94 млн франков, также не испытывает энтузиазма. Почти половина ee бюджета (48 млн франков) – это средства от лотерейных фондов Swisslos и Loterie Romande. Эти деньги имеют центральное значение для примерно 2,2 млн спортсменов в Швейцарии, которые являются членами швейцарских олимпийских федераций и клубов.
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