Игорный бизнес в Швейцарии регулируется правительством, которое выдает соответствующие лицензии. На настоящий момент в стране открыто 21 лицензированное казино – восемь заведений типа А, а также тринадцать заведений типа B. В игорных домах типа B максимальная ставка на одну игру не может превышать 25 франков, в то время как в казино категории A таких ограничений нет. Кроме того, кантоны, в которых расположены казино B, могут взимать кантональный налог с валового игрового дохода, за исключением онлайн-игр. Игры, предлагаемые казино, должны быть разработаны таким образом, чтобы их проведение было безопасным и прозрачным, а игроки должны быть защищены от проявления чрезмерного азарта. Казино считаются финансовыми посредниками, поэтому подпадают под действие Закона о борьбе с отмыванием денег.

По мнению Федерального совета, казино играют важную роль как региональные работодатели, а также приносят большую фискальную выгоду Конфедерации и кантонам. С начала своей деятельности в 2002-2003 годах казино заплатили в общей сложности 7,309 млрд франков налогов на азартные игры, причем 6,253 млрд франков из этой суммы пошли на финансирование фонда социального страхования AVS/AHV. Федеральный совет планирует открыть в 2025 году два новых казино класса А в Винтертуре и Лозанне и увеличить, таким образом, поступления в фонд AVS/AHV.

Новые решения правительства закрепляют существующую практику азартных игр, которая, впрочем, нередко критикуется. Так, специалисты аналитического центра Avenir Suisse считают, что игорный сектор в Швейцарии политизирован и неэффективен. Только управление деятельностью примерно 80 кантональных лотерейных фондов обходится в сумму от 16 до 22 млн франков в год!

Эксперты указывают на конфликт интересов между тремя ролями, которое государство выполняет в этом секторе, выступая одновременно регулятором, поставщиком услуг и бенефициаром. По мнению авторов исследования Юрга Мюллера и Базиля Амманна, этот конфликт интересов ослабляет регулирующую роль государства, затрудняет борьбу с игорной зависимостью и препятствует проведению фундаментальной реформы игорного сектора, которая необходима в условиях цифровизации.

Центр Avenir Suisse разработал программу реформ, чтобы адаптировать швейцарскую игорную систему к вызовам 21 века. Прежде всего, государство должно отказаться от доли в игорных домах и деполитизировать распределение денег из этого сектора. По данным Avenir Suisse, игорный бизнес ежегодно приносит более 1,5 млрд франков. Около миллиарда из этой суммы идет на поддержку спортивных, культурных и социальных проектов, но этот процесс совершенно непрозрачен. Поскольку каждый хочет получить выгоду, справедливое распределение практически невозможно, считают в Avenir Suisse. В качестве примера сомнительного использования средств 20 Minuten приводит давнюю историю, когда часть правительства Люцерна полетела в Москву с Люцернским симфоническим оркестром и профинансировала поездку на 290 000 франков.

Авторы исследования предлагают распределять средства напрямую среди населения. Исходя из данных за 2019 год, это составит примерно 115 франков на человека в год. «Такое распределение было бы не только более эффективным и справедливым, но и позволило бы разрешить деликатные конфликты интересов, особенно на кантональном уровне», - подчеркивается в исследовании. Кроме того, Avenir Suisse выступает за объединение надзорных органов и пересмотр регулирования азартных игр: необходим модульный подход, например, с базовой лицензией и разрешениями на виды азартных игр, которые будут регулироваться особым образом.

К предложениям Avenir Suisse некоторые отнеслись с опаской, отмечая ряд возможных недостатков. При новом распределении средств учреждения культуры, например, больше не смогут рассчитывать на деньги из лотерейных фондов. Это значит, что в приоритетном порядке будут реализовываться только экономически выгодные проекты, в результате чего могут пострадать инновации. Организация Swiss Olympic, бюджет которой на 2022 год составляет около 94 млн франков, также не испытывает энтузиазма. Почти половина ee бюджета (48 млн франков) – это средства от лотерейных фондов Swisslos и Loterie Romande. Эти деньги имеют центральное значение для примерно 2,2 млн спортсменов в Швейцарии, которые являются членами швейцарских олимпийских федераций и клубов.