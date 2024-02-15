Живое дыхание российского современного танца

Когда в сентябре 2022 года Габор Варга, танцовщик, хореограф и куратор программы исполнительского искусства на Antigel, угощал меня горячим шоколадом в женевском кафе и то ли шутя, то ли всерьез предложил организовать «русскую» программу в рамках известного во всей Европе фестиваля, я чуть не поперхнулась. С одной стороны, я знала, что для Габора, родившегося в Восточной Европе и уже много лет успешно работающего в Швейцарии, нет ничего невозможного, а с другой понимала, что в нынешней политической ситуации шоукейс российского современного танца на европейском фестивале – это как минимум смело. Вместе с моей подругой и со-куратором Диной Хусейн, также осевшей во Франции, мы тогда как раз придумывали платформу для поддержки русскоязычных художников современного танца, и все вокруг говорили нам, что привезти российские спектакли в Европу будет попросту невозможно.



Почти полтора года спустя ON/OFF – наш проект по объединению российских и европейских художников современного танца – можно, наверное, назвать успешным. С начала 2023 года мы провели две большие онлайн-резиденции со швейцарскими партнерами и несколько камерных «живых» лабораторий во Франции. Однако в то, что этой зимой в Женеве пройдет смотр российского современного танца, я не могу поверить до сих пор. Как и в то, насколько легкой и приятной – при всех логистических сложностях – стала для меня подготовка этого проекта и общение как с фестивалем, так и с театром Saint-Gervais, где состоятся показы. Теперь, когда визы получены, авиабилеты куплены, договоры подписаны и технические графики составлены, самое время рассказать читателям «Нашей газеты», что же, собственно, они увидят, и чем три вошедших в программу спектакля отличаются друг от друга.

Первой на большую сцену Saint-Gervais выйдет замечательная российская хореограф, перформер, куратор и педагог Ольга Цветкова. Представительница знаменитой екатеринбургской школы современного танца, она получила первоклассное европейское образование, много лет жила в Амстердаме, но потом вернулась на родину и продолжает вести там не только художественную, но и просветительскую деятельность: в 2023 году Ольга основала в Петербурге негосударственную «Академию нового танца», где азы профессии постигают молодые люди со всей страны. К счастью, помимо образовательных проектов Цветкова занимается и творчеством. Один из ее последних спектаклей «Реквием. Соло» на музыку Яниса Ксенакиса и Петра Главатских – печальный, яростный и откровенный. Неслучайно именно он открывает программу нашего мини-фестиваля. Своей танц-медитацией Цветкова создает рамку для других показов и настраивает зрителей на диалог – сложный, но такой необходимый.



Еще одно осмысление того, что сейчас происходит с человеком и человечеством – «Дробный ход» Татьяны Чижиковой и Романа Малявкина. Это вдумчивое, мощное и чрезвычайно красивое соло рождается из традиционного русского фольклорного танца. Под звуки «живого аккордеона» оно набирает обороты по ходу спектакля, в конце концов становясь совершенно невыносимым и изматывающим. В строгом черном костюме, с зачесанными назад волосами, Чижикова – неоднократная номинантка на российскую театральную премию «Золотая маска» и как хореограф, и как танцовщица – не просто осмысляет заученные в детстве движения, ставшие теперь как будто неуместными и ненужными, но пытается понять, как можно чувствовать и двигаться сегодня. Кто-то увидит в этом коротком выразительном танце боль и разочарование, другие – гнев и злость, а третьи – попытку художницы разобраться и понять, что же произошло со всеми нами. В любом случае, уверена, что «Дробный ход» никого не оставит равнодушным.



Как и «Дыхание» Анны Гарафеевой и Дины Хусейн: этот спектакль также был номинирован на высшую театральную премию России в 2022 году, но в итоге так и не был показан жюри фестиваля. «Что такого опасного может быть в обычном танцевальном спектакле?» - спросите вы. Дело в том, что этот перформанс – про невозможность дышать, про спазмы, которые мы ощущаем, когда нас начинают душить неразумные правила. Он не только про то, что за 50 минут мы можем произвести 2400 вдохов и 2400 выдохов, но и про то, что каждый из них может совершить акт сопротивления. И хотя «Дыхание» стало в первую очередь ответом на пандемию и связанные с ней санитарные ограничения, сегодня, в ситуации непрекращающейся уже два года войны (символично, что последний показ спектакля пройдет в Женеве 24 февраля!) постановка Хусейн и Гарафеевой звучит не менее актуально. Об этом мы обязательно поговорим на обсуждениях спектаклей со зрителями и артистами, многие из которых остаются жить и дышать в России.