Живое дыхание российского современного танца

Автор: Ника Пархомовская, Женева, 15.02.2024.
Ежегодный женевский фестиваль Antigel, объединяющий самые разные виды искусства, продлится до 24 февраля. Впервые за все время его существования в его программе – сразу три спектакля российского современного танца, которые еще только ждут встречи со зрителем.|
L’annuel festival genevois Antigel est en cours et continuera jusqu’au 24 février. Depuis sa création, son programme inclut pour la première fois trois spectacles russes, que vous avez encore la chance de voir.
Когда в сентябре 2022 года Габор Варга, танцовщик, хореограф и куратор программы исполнительского искусства на Antigel, угощал меня горячим шоколадом в женевском кафе и то ли шутя, то ли всерьез предложил организовать «русскую» программу в рамках известного во всей Европе фестиваля, я чуть не поперхнулась. С одной стороны, я знала, что для Габора, родившегося в Восточной Европе и уже много лет успешно работающего в Швейцарии, нет ничего невозможного, а с другой понимала, что в нынешней политической ситуации шоукейс российского современного танца на европейском фестивале – это как минимум смело. Вместе с моей подругой и со-куратором Диной Хусейн, также осевшей во Франции, мы тогда как раз придумывали платформу для поддержки русскоязычных художников современного танца, и все вокруг говорили нам, что привезти российские спектакли в Европу будет попросту невозможно.
Почти полтора года спустя ON/OFF – наш проект по объединению российских и европейских художников современного танца – можно, наверное, назвать успешным. С начала 2023 года мы провели две большие онлайн-резиденции со швейцарскими партнерами и несколько камерных «живых» лабораторий во Франции. Однако в то, что этой зимой в Женеве пройдет смотр российского современного танца, я не могу поверить до сих пор. Как и в то, насколько легкой и приятной – при всех логистических сложностях – стала для меня подготовка этого проекта и общение как с фестивалем, так и с театром Saint-Gervais, где состоятся показы. Теперь, когда визы получены, авиабилеты куплены, договоры подписаны и технические графики составлены, самое время рассказать читателям «Нашей газеты», что же, собственно, они увидят, и чем три вошедших в программу спектакля отличаются друг от друга.
Первой на большую сцену Saint-Gervais выйдет замечательная российская хореограф, перформер, куратор и педагог Ольга Цветкова. Представительница знаменитой екатеринбургской школы современного танца, она получила первоклассное европейское образование, много лет жила в Амстердаме, но потом вернулась на родину и продолжает вести там не только художественную, но и просветительскую деятельность: в 2023 году Ольга основала в Петербурге негосударственную «Академию нового танца», где азы профессии постигают молодые люди со всей страны. К счастью, помимо образовательных проектов Цветкова занимается и творчеством. Один из ее последних спектаклей «Реквием. Соло» на музыку Яниса Ксенакиса и Петра Главатских – печальный, яростный и откровенный. Неслучайно именно он открывает программу нашего мини-фестиваля. Своей танц-медитацией Цветкова создает рамку для других показов и настраивает зрителей на диалог – сложный, но такой необходимый.
Еще одно осмысление того, что сейчас происходит с человеком и человечеством – «Дробный ход» Татьяны Чижиковой и Романа Малявкина. Это вдумчивое, мощное и чрезвычайно красивое соло рождается из традиционного русского фольклорного танца. Под звуки «живого аккордеона» оно набирает обороты по ходу спектакля, в конце концов становясь совершенно невыносимым и изматывающим. В строгом черном костюме, с зачесанными назад волосами, Чижикова – неоднократная номинантка на российскую театральную премию «Золотая маска» и как хореограф, и как танцовщица – не просто осмысляет заученные в детстве движения, ставшие теперь как будто неуместными и ненужными, но пытается понять, как можно чувствовать и двигаться сегодня. Кто-то увидит в этом коротком выразительном танце боль и разочарование, другие – гнев и злость, а третьи – попытку художницы разобраться и понять, что же произошло со всеми нами. В любом случае, уверена, что «Дробный ход» никого не оставит равнодушным.
Как и «Дыхание» Анны Гарафеевой и Дины Хусейн: этот спектакль также был номинирован на высшую театральную премию России в 2022 году, но в итоге так и не был показан жюри фестиваля. «Что такого опасного может быть в обычном танцевальном спектакле?» - спросите вы. Дело в том, что этот перформанс – про невозможность дышать, про спазмы, которые мы ощущаем, когда нас начинают душить неразумные правила. Он не только про то, что за 50 минут мы можем произвести 2400 вдохов и 2400 выдохов, но и про то, что каждый из них может совершить акт сопротивления. И хотя «Дыхание» стало в первую очередь ответом на пандемию и связанные с ней санитарные ограничения, сегодня, в ситуации непрекращающейся уже два года войны (символично, что последний показ спектакля пройдет в Женеве 24 февраля!) постановка Хусейн и Гарафеевой звучит не менее актуально. Об этом мы обязательно поговорим на обсуждениях спектаклей со зрителями и артистами, многие из которых остаются жить и дышать в России.
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Живое дыхание российского современного танцаЕжегодный женевский фестиваль Antigel, объединяющий самые разные виды искусства, продлится до 24 февраля. Впервые за все время его существования в его программе – сразу три спектакля российского современного танца, которые еще только ждут встречи со зрителем.
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